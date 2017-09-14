Türkiye ile Kuveyt Arasında 6 Anlaşma İmzalandı

Türkiye ile Kuveyt arasında güvenlik, sivil havacılık, iletişim, gençlik, ekonomi ve maliye alanında 6 anlaşma imzalandı.

Türkiye ile Kuveyt Arasında 6 Anlaşma İmzalandı

Türkiye ile Kuveyt arasında güvenlik, sivil havacılık, iletişim, gençlik, ekonomi ve maliye alanında 6 anlaşma imzalandı.

Kaynak: Dunya.com