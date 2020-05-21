- Türkiye ile Kosova salgın döneminde de ticari ilişkileri başarıyla sürdürüyor
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- Türkiye ile Kosova salgın döneminde de ticari ilişkileri başarıyla sürdürüyor

- Türkiye ile Kosova salgın döneminde de ticari ilişkileri başarıyla sürdürüyor Kosova Ekonomi, Ticaret, Sanayi ve Stratejik Yatırımlar Bakan Yardımcısı İnci Bölükbaşı Halaç, Türkiye'nin Kosova'nın en fazla ürün ithal ettiği 3.

21.05.2020 16:03 | Son Güncelleme: 21.05.2020 16:07

- Türkiye ile Kosova salgın döneminde de ticari ilişkileri başarıyla sürdürüyor

PRİŞTİNE - Kosova Ekonomi, Ticaret, Sanayi ve Stratejik Yatırımlar Bakan Yardımcısı İnci Bölükbaşı Halaç, Türkiye'nin Kosova'nın en fazla ürün ithal ettiği 3. ülke konumunda bulunduğunu, sıralamadaki yerini salgın döneminde de korumayı başardığını belirtti.

Kosova'ya en çok yatırım yapan ülkelerin başında gelen Türkiye, Kosova'nın en önemli ticaret ortaklarından biri konumunda. İki ülke arasındaki ticari ilişkiler, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını döneminde de başarıyla devam ettirildi. Türkiye, Kosova'ya en fazla yatırım yapan 2., Kosova'nın en fazla ürün ithal ettiği 3. ülke konumunda bulunuyor. Kosova Ekonomi, Ticaret, Sanayi ve Stratejik Yatırımlar Bakan Yardımcısı İnci Bölükbaşı Halaç İhlas Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, istatistiklere göre Kosova'nın ihraç ettiği ürünlerin miktarı bakımından Türkiye'nin 3. sırada bulunduğunu, ayrıca Türkiye'nin sıralamadaki yerini salgın döneminde de korumayı başardığını belirtti.

Sınırların kapalı olmasına rağmen ticaretin normal bir şekilde devam ettiğine işaret eden Bakan Yardımcısı Halaç, Türkiye'nin Kosova'nın önemli dış ticaret ortağı konumunu sürdürdüğünü kaydetti. Ticari ilişkilerin son zamanlarda iki ülke arasında Serbest Ticaret Anlaşması'nın yürürlüğe girmesiyle giderek arttığını dile getiren Halaç, "Bilindiği üzere Kosova ile Türkiye arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması 1 Eylül 2019 yürürlüğe girdi. Bu anlaşma Kosova'nın lehine imzalanan bir anlaşmadır. Kosova'da üretilen ve üretilecek olan 8 bin 336 endüstriyel ürünün Türkiye'ye ihracatında vergi sıfıra düşürüldü. Bunun karşılığında Türkiye'den Kosova'ya ithal edilecek olan 2 bin 242 ürün için vergi sıfırlandı" ifadelerini kullandı.

Bakan Yardımcısı Halaç, "STA'da en çok tarım ürünlerinde ilerleme görüldü. Toplam 2 bin 442 ürün Kosova'dan Türkiye'ye yüzde sıfır vergiyle ihraç ediliyor. Türkiye'de üretilip Kosova'ya ithal edilen toplam 493 ürün için de vergi sıfırlandı" diye konuştu.

Halaç, anlaşma imzalandıktan sonra Kosova ve Türkiye temsilcilerinden oluşan bir komitenin ilk kez bu yılın Şubat ayında Ankara'da bir araya geldiğini, bunun STA'nın uygulanması açısından geçen dönemin değerlendirilmesi amacını taşıdığını belirtti.

Bakan Yardımcısı İnci Bölükbaşı Halaç, zorlu geçen salgın dönemi nedeniyle Kosova'nın bu yıl yüzde 2 ile yüzde 4 oranında küçülme yaşayacağının, 15 ile 17 bin kişinin de işsiz kalacağının tahmin edildiğini kaydetti.

- Türkiye ile Kosova salgın döneminde de ticari ilişkileri başarıyla sürdürüyor

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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