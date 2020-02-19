Türkiye ile Kosova arasındaki STA'nın sağladığı avantajlar TOBB'da masaya yatırıldı

19.02.2020 13:04 | Son Güncelleme: 19.02.2020 13:10

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, Türkiye-Kosova Serbest Ticaret Anlaşması'nın (STA) Türk firmalarının, benzer avantaja sahip Sırbistan ve Yunanistan şirketleri karşısındaki rekabet gücünü artıracağını bildirdi.

Türkiye-Kosova Serbest Ticaret Anlaşması'nın getirdiği fırsatlar, TOBB Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen toplantıda masaya yatırıldı.

Matlı, burada yaptığı konuşmada, Kosova'nın bağımsızlık ilanından sonra, kısa sürede yasal altyapısının oluşturulup, piyasa ekonomisine geçişte kaydettiği gelişmeleri takdirle karşıladıklarını söyledi.

Kosova'nın tanınmasına, uluslararası ve bölgesel örgütlerde yer almasına destek verdiklerini ifade eden Matlı, "Türkiye ve Kosova arasındaki ticari ilişkiler artış trendinde. 2018 yılında 288 milyon dolar olan ticaret hacmimiz, 2019 yılında 345 milyon dolara ulaştı." diye konuştu.

Matlı, Kosova'da, havalimanı inşaatı ve işletmesi, otoyol inşaatları, elektrik dağıtımı gibi önemli altyapı projelerinin yanı sıra bankacılık, sağlık, gıda gibi birçok alanda başarılı Türk yatırımlarının olduğunu söyledi.

Türkiye'nin Kosova'daki 3. büyük yatırımcı ülke haline geldiğinin altını çizen Matlı, şöyle konuştu:

"Türk müteahhitlerinin Kosova'da üstlendiği projelerin toplam maliyeti yaklaşık 1,5 milyar dolar değerine ulaştı. Bu rakamları daha da yukarı çıkarma potansiyeline sahibiz. Serbest ticaret anlaşmasının yürürlüğe girmesiyle, Türk firmalarının, benzer avantaja sahip Sırbistan ve Yunanistan şirketleri karşısında rekabet edebilme gücü de artacaktır."

"Anlaşma ticari ilişkilerin büyümesinde itici güç olacak"

Kosova Ticaret Odası Başkanı Berat Rukiqi de Türkiye ile Kosova arasındaki ekonomik ilişkileri daha ileriye taşımayı hedeflediklerini söyledi.

Türkiye'nin her alanda Kosova'ya destek olduğunu ifade eden Rukiqi, "İki ülke arasındaki iyi siyasi ilişkilerin yanı sıra başarılı ticari ortaklıkların kurulması gerekiyor. Burada büyükelçiliklerin ilgili birimlerine büyük görev düşüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından Matlı ve Rukiqi, "Türkiye-Kosova Ticaret ve Sanayi Odası Forumu" kuruluş anlaşmasını imzaladı.

Kaynak: AA