Türkiye ile Kosova arasındaki ikili siyasi istişareler Ankara'da gerçekleştirilecek

ANKARA (İHA) - Türkiye ile Kosova arasındaki ikili siyasi istişareler, 23 Şubat'ta Ankara'da gerçekleştirilecek.

Türkiye ile Kosova arasındaki ikili siyasi istişareler, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı ile Kosova Dışişleri ve Diaspora Bakan Yardımcısı Kreshnik Ahmeti'nin eş başkanlığında 23 Şubat'ta Ankara'da gerçekleştirilecek. İstişarelerde ikili ilişkilerin tüm yönleriyle ele alınması, ayrıca, Türkiye ve Kosova'nın AB ile ilişkileri ve bölgesel konular hakkında görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor. - ANKARA

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