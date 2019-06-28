Türkiye ile Kosova arasında eğitim alanında iş birliği

Kosova'nın güneybatısındaki Prizren'de Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından Türkiye ve Kosova arasında eğitim alanında bilgi ve deneyimlerin paylaşılması ve iş birliğinin arttırılmasını amacıyla "Dostluk ve Kardeşlik Buluşmaları" etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe, Türkiye'nin Prizren Başkonsolosu Eylem Altunya, Bağcılar İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, Priştine YEE Müdürü Mehmet Ülker, Türkiye Maarif Vakfı Kosova Direktörü Mesut Özbaysar, Rumeli Dernekleri Federasyonu (RUDEF) temsilcisi İbrahim Toprak, Prizren Eğitim Müdürlüğü Türkçe Eğitim Sorumlusu Ferdi Kovaç ve iki ülkeden çok sayıda eğitimci katıldı.

Priştine YEE Müdürü Ülker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkinliğin Türkiye ve Kosova'daki okullar arasında ilişkileri geliştirmeyi amaçladığını söyledi.

Okullar arasında dostluk bağının kısa sürede kurulacağına inandığını belirten Ülker, "Özellikle Kosova'da Türkçe eğitim veren ve Türkçe kurslarımızı sürdürdüğümüz okullarla etkinlik kapsamında Kosova'ya gelen Bağcılar İlçe Eğitim Müdürlüğü ve RUDEF yetkilileri arasında iş birliğini geliştirecek bir etkinlik düzenliyoruz." diye konuştu.

Bağcılar İlçe Milli Eğitim Müdürü Yılmaz da "500 yıl boyunca kardeşçe, dostça yaşamış iki toplumun çocuklarının da kaynaşması adına 'Neler yapabiliriz, nasıl etkinlikler düzenleyebiliriz?' sorusuyla, amacıyla Kosova'ya geldik. Kosova'daki öğrencilerin Türkiye'yi tanıması açısından bu etkinliğin büyük bir köprü olacağını düşünüyorum." dedi.

Etkinlik, yarın eğitim alanında yapılacak ikili görüşmelerle sona erecek.

Etkinlik kapsamında iki ülke arasında kardeş okul anlaşmaları imzalanacak.

Kaynak: AA