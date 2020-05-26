Türkiye ile KKTC arasında '2020 İktisadi ve Mali İş Birliği Anlaşması'
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Türkiye ile KKTC arasında '2020 İktisadi ve Mali İş Birliği Anlaşması'

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında imzalanan '2020 İktisadi ve Mali İş Birliği Anlaşması'na ilişkin, "Anlaşma, salgının ekonomide açtığı yaraların hızla iyileştirilmesine destek verecek şekilde, güçlü bir gelecek projeksiyonu...

Türkiye ile KKTC arasında '2020 İktisadi ve Mali İş Birliği Anlaşması'
26.05.2020 14:55 | Son Güncelleme: 26.05.2020 14:55

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında imzalanan '2020 İktisadi ve Mali İş Birliği Anlaşması'na ilişkin, "Anlaşma, salgının ekonomide açtığı yaraların hızla iyileştirilmesine destek verecek şekilde, güçlü bir gelecek projeksiyonu ile tasarlanmıştır. Anlaşma ile 2 milyar 288 milyon 976 bin lira tutarındaki mali kaynağı hibe ve kredi şeklinde aktarıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Türkiye ve KKTC arasındaki 'İktisadi ve Mali İş Birliği Anlaşması İmza Töreni'ne videokonferansla katıldı. Burada konuşan Oktay, koronavirüs salgınına karşı elde edilen başarının, alınan ciddi ve programlı tedbirlerin sonucu olduğunu belirtti. Salgınla mücadelede dünyanın dört bir yanında olduğu gibi KKTC'nin ekonomisinin de etkilendiğini belirten Oktay, "Salgınla mücadele süreci, KKTC'nin ekonomi yönetiminde yapılması gereken reformların önemini bir kez daha ortaya koymuştur. Birçok bölgede toparlanmanın ve normalleşmenin başladığı, turizm sezonunun yeniden açıldığı bugünlerde Kuzey Kıbrıs'ta tüm kesimlerin yeni atılım sürecine destek vereceğine ve bu kriz dönemini KKTC için fırsata dönüştüreceğine yürekten inanıyorum. Salgının etkileriyle oluşacak yeni normale hazırlanırken Türkiye, geçmişte olduğu gibi KKTC'nin yanında olmaya devam edecektir. Kıbrıs Türk halkının refahı için KKTC'yi sürdürülebilir bir ekonomiye kavuşturmak için gereken adımları ciddiyetle ve vakit kaybetmeksizin birlikte atmaya kararlıyız" dedi.

'DESTEĞİN SOMUT NİŞANESİ'Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, imzalanan anlaşmanın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kıbrıs Türk halkına olan desteğinin somut nişanesi olduğunu belirterek, "Anlaşma, salgının ekonomide açtığı yaraların hızla iyileştirilmesine destek verecek şekilde, güçlü bir gelecek projeksiyonu ile tasarlanmıştır. Aylar süren titiz bir çalışmanın sonucunda oluşan, kısaca ARMA modeli olarak adlandırdığımız 'Türkiye - KKTC Altyapı ve Reel Sektör İçin Mali İş Birliği Aracı' ile birlikte KKTC'de yürütülecek proje süreçlerini daha verimli bir şekilde icra etmeyi ve böylece projelerin katma değerini artırmayı amaçlıyoruz. Hükümetinizin desteğiyle birlikte uygulayacağımız ARMA Modeli ile KKTC'nin değişen dünyaya daha hızlı bir şekilde ayak uydurmasını, KKTC'de ekonomik büyüme ve kalkınmaya doğrudan katkı sağlayacak nitelikli projelerin kazandırılmasını amaçlıyoruz" diye konuştu. '2 MİLYAR LİRA KAYNAĞI HİBE VE KREDİ ŞEKLİNDE AKTARIYORUZ'Yapısal reformların layığıyla gerçekleştirilmesinin, KKTC ekonomisinin salgın gibi beklenmedik gelişmeler karşısında çok daha hazırlıklı ve dirayetli olmasını sağlayacağını belirten Oktay, şunları kaydetti: "Bugün imzaladığımız anlaşma ile 2 milyar 288 milyon 976 bin lira tutarındaki mali kaynağı hibe ve kredi şeklinde aktarıyoruz. Anlaşma; savunma, altyapı ve reel sektör yatırımları harcamalarına ilave olarak, bütçe açığına katkı sağlayacak şekilde 'Turizm Covid-19 Salgın Desteği Programı', 'Kırsal Kalkınma ve Sosyal Hizmet Projesi', 'Tarımsal Yatırım Desteği ve Zirai Kredi Programı' ile 'Sanayici ve Küçük Esnaf/Zanaatkarlara Yönelik Kredi Programı'nı içermektedir. Kuzey Kıbrıslı turizmcisinden çiftçisine, esnafından gençlerimize kadar toplumun her kesiminden kardeşimize hayırlı olsun. 2020 yılı 'İktisadi ve Mali İş Birliği Anlaşması' böylece yeni normale güçlü şekilde hazırlanan KKTC'nin ve kardeşliğimizin yükselme zemini olacaktır. Post Covid dönemi KKTC için fırsatlar, açılım imkanları ve iş birliğine elverişli yeni kanallar sunuyor. Mevcut potansiyelin Türkiye'nin de destekleriyle stratejik atılımlara yönlendirilmesi sonucunda KKTC'nin geleceği çok daha berrak ve aydınlık olacaktır."'SİYASİ EŞİTLİK SAĞLANMADAN AŞILAMAZ'"Kardeşlik bilinciyle birlikte hareket ederek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni süratle ekonomik olarak daha sağlam, müreffeh ve rekabet edebilir bir yapıya kavuşturabileceğimize yürekten inanıyoruz" diyen Oktay, şöyle konuştu:

"Kıbrıs meselesinin çözüm yolu Ada'daki taraflar arasında siyasi eşitlik sağlanmadan aşılamaz; bunu herkes bilmelidir. Milli davaya olan inancımızla Kıbrıs Türk halkının meşru hakları teslim edilene kadar ve Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin Ada'da siyasi eşitliği sağlanana dek hak ve hakkaniyet mücadelesini sürdüreceğiz. Kıbrıs Türkü'nün geleceğe güvenle bakarak, barış, huzur ve refah içinde yaşamaya devam etmesi için ana vatan ve garantör ülke olarak elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Aksini düşünenler her zaman olduğu gibi hayal kırıklığı yaşamaya mahkumdur."


Kaynak: DHA

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