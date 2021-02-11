Türkiye ile KKTC, 4 ayrı iş birliği anlaşması imzaladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile beraberindeki Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Türkiye Belediyeler...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile beraberindeki Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Türkiye Belediyeler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Türkiye ile KKTC arasında 4 ayrı anlaşmanın yer aldığı imza törenine katılarak protokolleri imzaladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı