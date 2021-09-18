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Türkiye ile Kırgızistan arasındaki taşımaların serbestleştirilmesine yönelik adım atıldı

AA / Arife Yıldız Ünal - Haberler | Ekonomi
Türkiye ile Kırgızistan arasındaki taşımaların serbestleştirilmesine yönelik adım atıldı

Türk-Kırgız Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı ile Orta Asya coğrafyasında bir ülke ile ilk defa taşımaların serbestleştirilmesi kararı alındı.

Türk-Kırgız Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı ile Orta Asya coğrafyasında bir ülke ile ilk defa taşımaların serbestleştirilmesi kararı alındı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, "Türk-Kırgız Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı" Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te gerçekleştirildi.

Türk heyetine Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürü Murat Baştor'un, Kırgız heyetine Ulaştırma ve Haber leşme Bakanlığından Shukhrat Aytıev'in başkanlık ettiği toplantıda, uluslararası kara yolu taşımacılığıyla ilgili önemli adımlar atıldı.

Toplantıda, Türkiye ile Kırgızistan arasında 1992'de imzalanan "Karayolu Taşımacılığı Anlaşması"nın tadil edilerek ikili ve transit taşımaların serbestleştirilmesi kararı alınırken, serbestleştirme için yasal süreç başlatıldı ve anlaşmayı tadil edecek protokol paraflandı.

Geçiş belgesi kısıtlaması olmadan ikili ve transit taşıma yapılabilecek

Orta Asya ülkelerinde geçiş belgesi konusunda yaşanan sıkıntılar dikkate alındığında, söz konusu coğrafyada bir ülkeyle ilk defa taşımaların serbestleştirilmesi ve bunun diğer ülkelere de örnek teşkil edecek olması önem taşıyor.

Kara yolu taşımacılığında atılan serbestleştirme adımıyla, Türk ve Kırgız taşımacılar geçiş belgesi kısıtlaması olmadan ikili ve transit taşıma yapabilecekler. Ayrıca bu adım, iki ülke arasındaki ticarette büyük kolaylık sağlayacak.

Öte yandan, toplantı sırasında iki ülkenin özel sektör temsilcileri ve taşımacı dernekleri de bir araya gelerek iş birliğini geliştirme kararı aldı.

Kırgızistan, Çin sınırında bulunması nedeniyle lojistik açıdan önemli potansiyele sahip bulunuyor. Bu kapsamda, Türk ve Kırgız taşımacılar, lojistik merkezler ve Çin yüklerinin Avrupa'ya taşınması konusunda fikir alışverişinde bulunarak, iş birliği yapma yoluna gitti.

AA / Arife Yıldız Ünal - Ekonomi Haberleri
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