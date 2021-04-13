Türkiye ile Kırgızistan arasında kültürel ve sanatsal dostluk devam ediyor!
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Türkiye ile Kırgızistan arasında kültürel ve sanatsal dostluk devam ediyor!

Bültenler - Haberler | Kültür Sanat
Türkiye ile Kırgızistan arasında kültürel ve sanatsal dostluk devam ediyor!

Türkiye ile Kırgızistan arasında kültürel ve sanatsal alanlarda iş birliği yapılması, özellikle de tiyatro eserlerinin karşılıklı olarak her iki ülkede sahnelenmesi konularında görüş birliğine varıldı.

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kırgızistan Kültür, Enformasyon, Gençlik ve Spor Bakanı Kairat İmanaliev ile bir araya geldi. Kültür ve Turizm Bakanlığında basına kapalı olarak gerçekleştirilen görüşmeye Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Kubanıçbek Ömüramiyev ile Kırgız yetkililer katıldı.

Türk ve Kırgız oyun yazarlarının eserlerini Türkiye ve Kırgızistan'da karşılıklı olarak sergilemeleri konusunda iş birliği yapılmasının kararlaştırıldığı görüşmede, ülkelerin kültürel ve sanatsal değerleri masaya yatırıldı.

Türk Konseyi ve TÜRKSOY nezdinde sürdürülen iş birliğinin daha da artırılması; ayrıca yine bu kapsamda Kırgızistan'da ünlü Türk şahsiyetlerinin tanıtımının yapılması konularında da görüş birliğine varıldı.

İki Bakan, 2022 yılında Türkiye'de yapılacak olan 4. Dünya Göçebe Oyunları ile ilgili bilgi paylaşımda da bulundu.

Kaynak: Bültenler

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