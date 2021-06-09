Türkiye ile Kırgızistan arasında 7 anlaşma imzalandı
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Türkiye ile Kırgızistan arasında 7 anlaşma imzalandı

Türkiye ile Kırgızistan arasında 7 anlaşma imzalandı
Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov huzurunda iki ülke arasında 7 anlaşma imzalandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov huzurunda iki ülke arasında 7 anlaşma imzalandı.

Erdoğan ve Caparov'un Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde baş başa ve heyetler arası gerçekleştirdikleri görüşmelerin ardından çeşitli anlaşmalar imza altına alındı.

Bu kapsamda iki ülke arasında "Bitki Koruma ve Bitki Karantinası Alanında İşbirliği Anlaşması", "Telif ve Bağlantılı Haklar Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti'nin Bakanlar Kurulu Arasında Kültürel İşbirliği Anlaşması", "Kültür Merkezlerinin Kuruluşuna ve İşleyişine İlişkin Anlaşma", "Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kırgız Cumhuriyeti Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Politikası Bakanlığı Arasında Gençlik Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı", "Kültürfizik ve Spor Alanında İşbirliği Anlaşmasının Uygulanmasına İlişkin Protokol", "Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Kırgız Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Arasında Protokol Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı"nın yanı sıra "Türkiye Cumhuriyeti ile Kırgız Cumhuriyeti Arasında Yüksek Düzeyde Stratejik İşbirliği Konseyi 5. Toplantısı Sonuçlarına İlişkin Ortak Bildiri" imzalandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun

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