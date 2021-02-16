Türkiye ile Kazakistan arasındaki ticaret hacminde hedef 10 milyar dolara ulaşmak

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Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, ülkesi ile Türkiye arasındaki ticaret hacminde hedefin uzun vadede 10 milyar dolara ulaşmak olduğunu bildirdi.

Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, ülkesi ile Türkiye arasındaki ticaret hacminde hedefin uzun vadede 10 milyar dolara ulaşmak olduğunu bildirdi.

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Karabük'e gelen Saparbekuly, Türkiye ile Kazakistan arasındaki ticari ilişkileri AA muhabirine değerlendirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iki ülke arasındaki ticaret hacminde yüzde 8'lik küçülme beklendiğine işaret eden Saparbekuly, "Buna rağmen Türkiye'nin Kazakistan dış ticaretindeki payı bir basamak artarak 6'ncı sıraya yükseldi. Bu, Türkiye ile olan ticari ilişkilerimiz açısından önemli." diye konuştu.

İki ülke arasındaki ticaret hacminin geçen yıl 3 milyar doları bulmasının beklendiğini ancak potansiyelin daha yüksek olduğunu vurgulayan Saparbekuly, "Kazakistan ile Türkiye arasındaki ticaret hacminde Cumhurbaşkanlarının koyduğu hedef orta vadede 5 milyar dolar, uzun vadede ise 10 milyar dolara ulaşmak." dedi.

Saparbekuly, iki ülke arasındaki ticari ilişkileri geliştirmek amacıyla karma ekonomik komisyonunun çalıştığını belirtti.

Buradaki çalışma grubunun, iki ülkenin karşılıklı ihracat ve ithalat yapabileceği ürünlerin tespitiyle ilgili faaliyetler yürüttüğünü anlatan Saparbekuly, "İnşallah bu çalışma grubu önümüzdeki süreçte çalışmalarını tamamlayacak. Başka ülkelerden aldığımız ürünleri, iki ülke arasında ithalat yapma gibi bir çalışma yürüteceğiz. Kapsamlı çalışma olacak. Ulaştırma ve lojistik ayaklarını da eklemek lazım." ifadelerini kullandı.

Ulaşım sektörünün iki ülke arasındaki ticaretin artmasında önemli rol oynadığını dile getiren Saparbekuly, özellikle Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattının açılmasıyla Hazar Denizi üzerinden Kazakistan'a konteyner taşımacılığının hızlı şekilde arttığını vurguladı.

Bu hattın daha işlevsel hale getirilmesi için iki ülkenin demir yolu, tır şirketleri ve birliklerinin beraber çalışması gerektiğinin altını çizen Saparbekuly, "Çünkü Kazakistan'da Türkiye üzerinden dünyaya aktarılacak mal var. Sadece bunun hızlı ve daha hesaplı taşınabilmesi çalışmalarının yapılması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Hedefimiz, dünyanın en büyük ilk 30 ekonomisi arasında yer almak"

Dünya Bankasının çalışmalarına göre, Kazakistan'ın en iyi yatırım yapılabilecek 140 ülke arasında ilk 25'te yer aldığına işaret eden Saparbekuly, yatırım yapmak isteyenlere şu bilgileri verdi:

"Sanayi ve serbest ekonomi bölgelerinde yatırımcılara ücretsiz arsa veriliyor. Bunun dışında 10 yıllığına yüzde 20 kurumlar vergisi ve yüzde 3 gayrimenkul vergisinden sıfır vergi alınıyor. Yüzde 7 faizle 15 yıllığına kredi sağlanabiliyor. Aslında Kazakistan'da fırsat çok çünkü Kazakistan hem ham madde hem işçilik hem de sanayi masrafları açısından elektrik ve doğal gazda dünyanın en ucuz ülkelerinden birisidir. Kazakistan, gelişen bir ekonomiye sahip. Dünyanın en büyük 41'inci ekonomisi. Hedefimiz, dünyanın en büyük ilk 30 ekonomisi arasında yer almak."

"Türk sanayicisinin Kazakistan'a yatırım yapmasını teşvik ediyoruz"

Yatırımcıların Kazakistan üzerinden başta Çin pazarı olmak üzere Avrasya ve Asya'ya açılabileceğine dikkati çeken Saparbekuly, ülkelerine yatırım yapan hiçbir girişimcinin şu ana kadar sıkıntı yaşamadığını dile getirdi.

Saparbekuly, 2020'de Kazakistan'daki Türk firmalarının sayısının 2019'a göre yüzde 15 artarak 2 bin 800'e ulaştığını bildirerek, ülkelerindeki her 8 yabancı şirketten birisinin Türk firması olduğunu kaydetti.

Hükümetin, Türk şirketlerine tüm olanakları sağladığına dikkati çeken Saparbekuly, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kazakistan'da yapılacak 25 şehir hastanesinin büyük bölümünü Türk şirketleri üstlenmekte. Alt yapı ve lojistik alanındaki çalışmaları Türk şirketleri yapıyor. Türk şirketlerinin inşaat alanında Kazakistan devletinden aldığı işlerin hacmi 27 milyar dolar. Bunun dışında Türkiye, Kazakistan'daki reel sanayi yatırımında ilk 4 ülkeden birisi. Biz de Türk sanayicisinin Kazakistan'a gelip yatırım yapmasını teşvik ediyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu