Türkiye ile Katar iş dünyası arasında köprü kurulacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Türkiye ile Katar iş dünyası arasında köprü kurulacak

29.11.2020 11:01 | Son Güncelleme: 29.11.2020 11:06
Türkiye ile Katar iş dünyası arasında köprü kurulacak

Türkiye ile Katar arasında imzalanan anlaşmalarla iki ülke ticaret hacminin daha da artırılması, üçüncü ülkelerde de iş ortaklıkları için cazip olanakların değerlendirilmesi hedefleniyor.

Türkiye ile Katar arasında imzalanan anlaşmalarla iki ülke ticaret hacminin daha da artırılması, üçüncü ülkelerde de iş ortaklıkları için cazip olanakların değerlendirilmesi hedefleniyor.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'nin huzurunda iki ülke arasında 10 anlaşma imza altına alındı. Birçok iş birliği ve yatırım alanlarını içeren anlaşmalar arasında yer alan "Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı ile Katar Devleti Ticaret ve Sanayi Bakanlığı Arasında Ortak Ekonomik ve Ticaret Komisyonu Kurulmasına Dair Ortak Deklarasyon" da Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Katar Ticaret ve Sanayi Bakanı Ali Bin Ahmed Al Kuwari tarafından imzalandı.

Söz konusu deklarasyonla iki ülkenin kurumları, teşebbüsleri ve ekonomik aktörleri arasında doğrudan temasların geliştirilmesine yönelik iş birliği sağlanması amaçlanıyor. Böylece Türkiye ve Katar arasındaki ticaret hacminin daha da artırılması ve ekonomik iş birliğinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan '10 milyon liralık Mercedes ile geliyor' eleştirisine yanıt
Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan "10 milyon liralık Mercedes ile geliyor" eleştirisine yanıt
Görüntü İstanbul'dan! Sosyal medyadan tek ses yükseldi: Harekete geçin
Görüntü İstanbul'dan! Sosyal medyadan tek ses yükseldi: Harekete geçin
Uçakta cesur fotoğraflarını paylaşıp, ücrette anlaştığı yolcularla cinsel ilişkiye girdi
Uçakta cesur fotoğraflarını paylaşıp, ücrette anlaştığı yolcularla cinsel ilişkiye girdi

Ayrıca Türkiye ve Katar piyasasındaki iş fırsatlarının ele alınması ve uygun olduğu durumlarda, üçüncü ülkelerde iş ortaklıkları için karşılıklı olarak cazip olanakların değerlendirilmesi de ortak hedefler arasında yer alıyor.

Ortak Ekonomik ve Ticaret Komisyonu her yıl toplanacak

Deklarasyon çerçevesinde tesis edilen Ortak Ekonomik ve Ticaret Komisyonu, her yıl dönüşümlü olarak Türkiye ve Katar'da bir araya gelecek.

Gerekli görülmesi halinde, komisyon toplantılarına özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarından temsilciler de katılabilecek.

Komisyondaki istişarelerin, iki ülkenin ekonomik koşulları ve milli ekonomileriyle ilgili eğilimlerin ve beklentilerin analizine ilişkin bilgi paylaşımına da imkan sağlaması bekleniyor.

Serbest bölgelerde ortak tanıtım faaliyetleri gerçekleştirilecek

Öte yandan iki bakan arasında imzalanan "Türkiye - Katar Serbest Bölgeler Alanında Ortak Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Mutabakat Zaptı" da iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesinde büyük önem taşıyor.

Söz konusu anlaşma ile her iki ülkede kurulu serbest bölgelerin sunduğu avantajların özel sektör tarafından daha etkin bir biçimde değerlendirilmesi amacıyla ortak tanıtım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi öngörülüyor.

Tanıtım faaliyetleriyle iki ülke yatırımcılarının serbest bölgelerdeki karşılıklı yatırımlarının artırılması ve serbest bölgelerin sunmakta olduğu geniş imkan ve teşviklerin iki ülke yatırımcılarına etkin bir şekilde aktarılması hedefleniyor.

Katarlılara ihtisas serbest bölge modeli anlatılacak

Öte yandan Türkiye tarafından teknolojik ve yüksek katma değerli üretim yatırımları için yürürlüğe konulan ihtisas serbest bölgesi modelinin Katar iş dünyasına aktarılması da mutabakat zaptının önemli bir unsuru olarak öne çıkıyor.

Bu çerçevede, aralık ayında Türkiye ihtisas serbest bölge modelinin sunduğu avantajların iş çevrelerine aktarıldığı ve Katar serbest bölgelerinin sunduğu avantajların Türk yatırımcılara anlatıldığı bir konferans gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır

İlgili Haberler

Son Dakika: Türkiye ile Katar arasında 300 milyon dolarlık işbirliği anlaşması
Son Dakika: Türkiye ile Katar arasında 300 milyon dolarlık işbirliği anlaşması
Galatasaray ile Socios.com arasında iş birliği anlaşması yapıldı
Galatasaray ile Socios.com arasında iş birliği anlaşması yapıldı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Katar ile yapılan anlaşmalara ilişkin açıklama Açıklaması
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Katar ile yapılan anlaşmalara ilişkin açıklama Açıklaması

Manşet

Haberler

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

Ordu'da rahvan yarış atlarına mikroçipli takip - EkonomiKeçiören'de e-konservatuvar hizmeti başladı - EkonomiPınarhisar'da yerli ve milli sebze tohumu tanıtılıyor - EkonomiMuz üreticileri devlet desteklerinden memnun - EkonomiKış lastiği değiştirme ücreti 60 liradan başlıyor - EkonomiSon dakika haberi... TRKTYD Genel Başkanı Sandalcı: "NACE kodumuzun oluşturulması için bu mücadeleyi yapıyoruz" - EkonomiSokağa çıkma kısıtlaması başladıktan sonra onlarca evsiz, sokakta yatarken görüntülendi - HaberlerÇok kıymetli ve şifalı: Amerika'dan gelen ünlü 'Pikan' cevizinin üretimi 2 bin tonu aştı - EkonomiKoronavirüs nedeniyle büyük talep gören propolis, ölçüsü ve türüne göre 100 TL'ye kadar alıcı buluyor - Ekonomi13 yıllık davada şok gerçek! Eski Muğla Milletvekili Rifat Adnan Akarca 3 kız kardeşin babası çıktı - HaberlerSon dakika haberleri: Bakan Varank: "Yeni reform ve atılım dönemi vizyonumuz çerçevesinde sektörlerin nabzını tutuyoruz" - EkonomiSon dakika haberleri | Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: "Sayın Bakanlarımızla birlikte iş dünyamızın kıymetli temsilcileriyle bir araya geldik. - EkonomiSon Dakika | Bakan Elvan: "İş dünyası ile görüşmelerimizi TOBB ile sürdürdük. Bakanlarımız Abdulhamit Gül, Zehra Zümrüt Selçuk, Mustafa Varank, Bekir Pakdemirli... - EkonomiSon dakika haber: Pandemi, katlanabilir ve işlevsel mobilyalara ilgiyi artırdı - Ekonomi
Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Murat Kurum Cevdet Yılmaz Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Beyonce Enes Batur Bülent Ersoy Demet Akalın
Spor Falcao Samatta Orhun Ene Rıza Çalımbay Tolga Ciğerci
Tüm Haberler Bursa İsrail Antalya Nükleer
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Türkiye ile Katar iş dünyası arasında köprü kurulacak - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.11.2020 11:16:48. #1.14#
title