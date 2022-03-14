Türkiye ile Katar arasındaki askeri iş birliğinin geliştirilmesi görüşüldü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Türkiye ile Katar arasındaki askeri iş birliğinin geliştirilmesi görüşüldü

AA - Serdar Bıtmez - Güncel
 - Güncelleme:
Türkiye ile Katar arasındaki askeri iş birliğinin geliştirilmesi görüşüldü

Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu, Katar Emirlik Hava Kuvvetleri Komutanı Pilot Tümgeneral Casim bin Muhammed el-Menai ile iki ülke arasındaki askeri iş birliğini güçlendirme yollarını ele aldı.

Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu, Katar Emirlik Hava Kuvvetleri Komutanı Pilot Tümgeneral Casim bin Muhammed el-Menai ile iki ülke arasındaki askeri iş birliğini güçlendirme yollarını ele aldı.

Türkiye'nin Doha Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Büyükelçi Göksu'nun, başkent Doha'da Tümgeneral Menai ile bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamada, "Görüşmede Türkiye ile Katar arasındaki askeri işbirliğinin daha da geliştirilmesi üzerinde durulmuştur." ifadeleri kullanıldı.

Türkiye ile Katar arasındaki askeri iş birliğinin geliştirilmesi görüşüldü

Türkiye ile Katar arasındaki askeri iş birliğinin geliştirilmesi görüşüldü

AA / Serdar Bıtmez - Güncel

Tümgeneral, Türkiye, Göksu, Katar, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title