Türkiye ile Katar arasında büyük çaplı organizasyonlara ilişkin niyet mektubu onaylandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Türkiye ile Katar arasında büyük çaplı organizasyonlara ilişkin niyet mektubu onaylandı

AA / Behlül Çetinkaya - Haberler | Güncel
Türkiye ile Katar arasında büyük çaplı organizasyonlara ilişkin niyet mektubu onaylandı

Türkiye ile Katar arasında büyük çaplı organizasyonların yerine getirilmesinde iş birliği konulu niyet mektubunun onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye ile Katar arasında büyük çaplı organizasyonların yerine getirilmesinde iş birliği konulu niyet mektubunun onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında, "31 Ekim 2019 tarihinde Ankara'da imzalanan 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Katar Devleti Hükümeti Arasında Büyük Çaplı Organizasyonların Yerine Getirilmesinde İş Birliği Konulu Niyet Mektubu'nun onaylanması uygun bulunmuştur." ifadeleri yer aldı.

Yayımlandığı gün yürürlüğe giren kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütecek.

Son dakika haber... Milli Savunma Bakanlığının 2022 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

Son dakika haber... Milli Savunma Bakanlığının 2022 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evini gözetleyen ve casusluktan tutuklanan İsrailli çiftle ilgili yeni detaylar çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evini gözetleyen ve casusluktan tutuklanan İsrailli çiftle ilgili yeni detaylar çıktı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Memur-Sen Büyük Türkiye Buluşması'nda konuştu: (3)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Memur-Sen Büyük Türkiye Buluşması'nda konuştu: (3)

AA / Behlül Çetinkaya - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
title