Türkiye ile Katar Arasında 5,2 Milyar Dolarlık Dev Enerji Anlaşması

Katar'ın Türkiye yatırımlarında enerjinin de en önemli kalemlerden biri olarak öne çıktığına dikkat çeken enerji uzmanları Türkiye ile Katar arasında 5,2 milyar dolarlık dev bir enerji anlaşmasının yapıldığını ve Trakya'da gaz temelli dev bir kimyasal tesis inşaatı başladığını hatırlattı. Rusya ve İran'dan sonra doğalgaz kaynaklarında üçüncü sırada bulunan Katar ile Türkiye arasında hızlı gelişmeye açık sektörlerden birinin de enerji olduğuna dikkat çeken uzmanlar, "Katar'ın bu adımı diğer ülkelerin de önünü açabilir" görüşünde.

Katar'ın, 130 bin doları bulan kişi başı gelir seviyesi ile dünyanın en zengin ülkelerinden biri olduğuna dikkat çekilirken, bu ülkenin Türkiye'yi yatırım için cazip ve güvenilir görmesi, yurt dışından milyar dolar tutarındaki fonlarından Türkiye'ye yeni girişlerinin önünü açacağı vurgulanıyor. Ayrıca, başka ülkelerin yatırımcıların Türkiye'ye yönelmesine de öncülük edeceği bildirildi. Türkiye'nin söz konusu yatırımla enerjide merkez ülke rolünün pekişeceğine dikkat çekiyor.