Türkiye ile Kamboçya krallığı arasında ticari ilişkiler güçlenecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Türkiye ile Kamboçya krallığı arasında ticari ilişkiler güçlenecek

09.12.2020 16:03 | Son Güncelleme: 09.12.2020 16:06
Türkiye ile Kamboçya krallığı arasında ticari ilişkiler güçlenecek

Sanayiciler iş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu Kamboçya Krallığı Ankara Büyükelçiliğini ziyaretinde iki ülkenin ticari ilişkilerinin güçlenmesinde katkı sağlayacaklarını dile getirdi.

Sanayiciler iş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu Kamboçya Krallığı Ankara Büyükelçiliğini ziyaretinde iki ülkenin ticari ilişkilerinin güçlenmesinde katkı sağlayacaklarını dile getirdi.

SANKON Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu Kamboçya Krallığı Ankara Büyükelçiliği ziyaretinde Büyükelçi Meas Kim Heng tarafından ağırlandı. Ferudun Cevahiroğlu ziyarette yaptığı konuşmada, "Kamboçya Krallığı'nın Türkiye'de Büyükelçilik açmasını memnuniyetle karşılıyoruz. SANKON yönetim kurulu olarak Türkiye ile Kamboçya arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilere katkı sağlamaya hazırız" dedi.

Kamboçya Krallığı Ankara Büyükelçisi Meas Kim Heng ise "Öncelikle SANKON Genel Başkanı sıfatıyla Kamboçya Krallığı Ankara Büyükelçiliğine yapmış olduğunuz ziyaret için çok teşekkür ederim. Büyükelçi Meas Kim Heng Kamboçya Krallığı olarak Türkiye ile ilişkilerimize çok önem veriyoruz. Biz iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilere katkı sağlamak amacıyla SANKON kuruluşu ile işbirliği yapmaya hazırız" diye konuştu. - İSTANBUL

Türkiye ile Kamboçya krallığı arasında ticari ilişkiler güçlenecek
Türkiye ile Kamboçya krallığı arasında ticari ilişkiler güçlenecek
Türkiye ile Kamboçya krallığı arasında ticari ilişkiler güçlenecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

SANKON Genel Başkanı Cevahiroğlu: 'Türkiye ve Ürdün arasındaki ilişkiler her alanda en üst seviyededir'
SANKON Genel Başkanı Cevahiroğlu: "Türkiye ve Ürdün arasındaki ilişkiler her alanda en üst seviyededir"
Türkiye ile Rusya arasında mutabakat imzalandı
Türkiye ile Rusya arasında mutabakat imzalandı
Üniversite-sanayi iş birliği 2244 protokolleri ile güçleniyor
Üniversite-sanayi iş birliği 2244 protokolleri ile güçleniyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Donald Trump Fahrettin Koca Ali Mahir Başarır Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Şener Şen Ezgi Mola Öner Erkan Haluk Bilginer
Spor Sörloth Erol Bulut Samet Aybaba Sergen Yalçın Ali Palabıyık
Tüm Haberler Psg Hakem Aralık Irkçılık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Türkiye ile Kamboçya krallığı arasında ticari ilişkiler güçlenecek - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.12.2020 16:07:32. #1.15#
title