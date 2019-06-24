Tanzanya Büyükelçisi Elizabeth Kiango Kiondo, "Türk insanı çok misafirperver. Türkiye'de kendimi evimde gibi hissediyorum. Son 15 yıldır Türkiye'nin Afrika üzerinde uyguladığı bir stratejisi var. Bir Afrika ülkesi olarak Türkiye ile iyi ve güçlü ilişkiler kurmayı amaçlıyoruz." dedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Tanzanya'nın Ankara Büyükelçisi Elizabeth Kiango Kiondo, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i makamında ziyaret etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kiondo, Türkiye ile ilişkileri geliştirmek istediklerini belirtti.

Türkiye'de 2 yıldır bulunduğunu anımsatan Kiondo, şunları kaydetti:

"Türk insanı çok misafirperver. Türkiye'de kendimi evimde gibi hissediyorum. Son 15 yıldır Türkiye'nin Afrika üzerinde uyguladığı bir stratejisi var. Bir Afrika ülkesi olarak Türkiye ile iyi ve güçlü ilişkiler kurmayı amaçlıyoruz. Doğu Afrika bakımından Tanzanya, Afrika'daki en önemli ülkelerden bir tanesidir. Limana kıyısı var. 8 tane komşu ülke var ve Tanzanya da bu liman ilişkilerine önem veriyor. Sonuçta Tanzanya, Doğu Afrika'ya açılan bir kapı niteliğindedir. Stratejik pozisyon olarak da Doğu Afrika Topluluğu'nun üyesidir. 600 milyon insana hizmet veren bir topluluk."

Kiondo, Tanzanya'nın gelirlerinin yüzde 70'inin tarıma dayalı olduğunu aktardı.

Altyapı ve inşaat sektörüne çok önem verdiklerini bildiren Kiondo, Türk inşaat şirketlerinin bu altyapı işlerini yapabileceğini aktardı.

Türkleri Tanzanya'da iş yapmaya davet eden Kiondo, "2 yıl önce iki ülke arasında 150 milyon dolar olan bu ticaret hacmi şu anda 200 milyon dolar düzeyinde. Öngörebildiğimiz ve talep ettiğimiz ise gelecekte bunun artmasıdır. Kardeş şehir, liman ve ticaret ilişkilerini bir araya getirip, ilişkilerimizi güçlendirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Seçer de iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi ve Mersin Uluslararası Limanı'nın önemine vurgu yaptı.

Tanzanya'nın bir şehri ile Mersin'in kardeş şehir olmasının ele alındığı ziyarette karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: AA