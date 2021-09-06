Türkiye ile İsviçre arasındaki İkili Siyasi İstişareler Ankara'da gerçekleşecek

Türkiye ile İsviçre arasındaki İkili Siyasi İstişareler, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı'nın katılımıyla 7 Eylül'de Ankara'da gerçekleşecek.

Türkiye ile İsviçre arasındaki İkili Siyasi İstişareler, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı'nın katılımıyla 7 Eylül'de Ankara'da gerçekleşecek.

Bakan Yardımcısı Kaymakcı ile İsviçre Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Livia Leu eşbaşkanlığında 7 Eylül'de, Türkiye ile İsviçre arasındaki İkili Siyasi İstişareler gerçekleşecek. İstişarelerde ikili ilişkilerin tüm yönleriyle ele alınması, ayrıca Türkiye ve İsviçre'nin AB ile ilişkileri ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı