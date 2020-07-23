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Türkiye ile İspanya arasında sanal "İş Forumu" toplantısı

Türkiye ile İspanya arasında sanal "İş Forumu" toplantısı yapıldı.

Türkiye ile İspanya arasında sanal
23.07.2020 15:42 | Son Güncelleme: 23.07.2020 15:47

Türkiye ile İspanya arasında sanal "İş Forumu" toplantısı yapıldı. Video konferans yoluyla gerçekleştirilen toplantıda Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "İki ülkenin ticaret hacmi 12.6 milyar dolar. Ama biz sayın bakan ile bunu yeterli görmüyoruz. Biz sizleri desteklemeye devam edeceğiz. Bu ticaret hacmini kademeli bir şekilde 20 milyar dolara ulaştırmanız için" dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve İspanya Sanayi, Ticaret ve Turizm Bakanı Maria Reyes Maroto'nun video konferans yoluyla katıldığı "İş Forumu"nda iki ülke arasındaki ticaret ve yatırım fırsatları ile altyapı ve ulaşım sektöründeki iş birliği olanakları ele alındı. İspanyol Bakan Maroto ile kısa süre içerisinde üçüncü kez bir araya geldiklerini ve bu durumdan çok memnun olduğunu belirten Pekcan, "Bugün pek çok konuda teknik görüşmelerimiz oldu. Mutabakatları imzaladık. Ticari konuların yanında yatırım ve müteahhitlik hizmetleri üzerine üçüncü ülkelerde iş birliğimizi ve çoklu yatırımların teşvik edilmesi, teknoloji alanındaki iş birliğimizi, kültür ve turizme dayalı ekonomik konularda ve ulaştırma alanındaki iş birliğimizi, tarım ve eğitim başlıklarındaki gibi hususları karşılıklı olarak konuştuk. İki ülkenin ticaret hacmi 12.6 milyar dolar. Ama biz sayın bakan ile bunu yeterli görmüyoruz. Biz sizleri desteklemeye devam edeceğiz. Bu ticaret hacmini kademeli bir şekilde 20 milyar dolara ulaştırmanız için. Hem Sayın Bakanın hem benim hem de Türkiye ve İspanya hükümetlerinin destekleri sizler ile beraber" şeklinde konuştu.

"Türk müteahhit firmaları yaklaşık 127 ülkede 405 milyar dolar değerinde 10 binin üzerinde proje üstlenmiş durumdalar"

Türk müteahhitlerinin ve firmaların küresel çapta hatırı sayılır bir ticaret hacmine sahip olduklarını belirten Bakan Pekcan, "Türk müteahhit firmaları yaklaşık 127 ülkede 405 milyar dolar değerinde 10 binin üzerinde proje üstlenmiş durumdalar. Ama İspanya'da sadece 5 proje ve 15 milyon dolarlık projeleri var. Biz Sayın Bakan ile görüştük Eximbank ve ihracat destek mekanizmalarını ortak anlaşmalarla üçüncü ülkelerde, Sayın Bakanın da altını çizdiği gibi İspanya'nın etkin olduğu coğrafyalarda, Türkiye'nin etkin olduğu coğrafyalarda ortak iş birliği ve ortak projeler geliştirmeleri için desteklemeye devam edeceğiz. Yine beraber geliştirdiğimiz en önemli konulardan birisi de kadın girişimciliği. İkimiz de bu konuya çok önem veriyoruz ve burada kadın girişimcilerin uluslararası ticarette ve dünya ekonomisinde daha fazla ve etkin yer alması için de bugün bir yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirdik" diye konuştu.

"İspanya ve Türkiye olarak her düzeyde iyi ilişkilere sahibiz"

İspanyol Bakan Maroto ise, "İspanya ve Türkiye olarak her düzeyde iyi ilişkilere sahibiz. Bunun da en önemli örneği 6 adet gerçekleştirilen üst düzey zirve. Daha önce bakan hanım ile görüşmüştük. Covid-19'a rağmen ikili görüşmelerimizi gerçekleştirdik. 3 adet toplantı yaptık ve sağlık krizinin önüne geçtik. Bu sebeple de sayın bakana İspanya ile eşgüdümden dolayı teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten bu dönemde hepimiz bu dönemde hayat kurtarmak ve bu salgına karşı mücadele etmek için elimizden geleni yaptık ve bu maalesef sosyal ve ekonomik bir krize de sebep oluyor. Eşgüdümlü çalışmanın korunması bizi bu problemlerden güçlü çıkaracaktır" ifadelerini kullandı.

Toplantı iki ülke arasında ticari ilişkilerin daha da artacağının dile getirilmesinin ardından sona erdi. Video konferans yoluyla gerçekleşen toplantıya DEİK Başkanı Nail Opak da katıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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