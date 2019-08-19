"Türkiye ile iş birliği yoğun şekilde sürecek"

19.08.2019 13:44

Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanı ve Demokratik Eylem Partisi (SDA) Genel Başkanı Bakir İzetbegoviç, Bosna Hersek ile Türkiye arasındaki iş birliğinin gelecekte de yoğun bir şekilde süreceğini söyledi.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da bulunan Anadolu Ajansı (AA) ofisini ziyaret eden Boşnak lider, burada Boşnakça, Hırvatça, Sırpça (BHS) Editörü Hakan Çelik'ten çalışmalar hakkında bilgi alıp çalışanlarla sohbet etti.

Gündeme ilişkin soruları yanıtlayan İzetbegoviç, Türkiye'nin ekonomik alandaki desteklerinin Bosna Hersek'e son derece yardımcı olduğunu belirterek bu desteklerin yatırım kapılarını açtığını ve endüstriyel gelişime katkı sağladığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakın zamanda Sırbistan'a bir ziyaret gerçekleştirmesinin beklendiğini söyleyen İzetbegoviç, "Burada bir Türkiye-Bosna Hersek-Sırbistan Üçlü Zirvesi de yapılacak ayrıca Saraybosna-Belgrad Otoyolu'nun yapımına resmen başlandığı duyurulacak." ifadelerini kullandı.

İzetbegoviç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özellikle bölge liderlerinden Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile iyi ilişkilere sahip olduğuna dikkati çekerek "Erdoğan'ın özellikle Ortodoks dünyası ile kurduğu iyi ilişkiler, bölgesel anlaşmazlıkların ve krizlerin daha kolay aşılmasına da yardımcı oluyor." diye konuştu.

Bosna Hersek ile Türkiye'nin geçmişten beri iyi ilişkilere sahip olduğunu belirten Boşnak lider, "Bosna Hersek ile Türkiye arasındaki iş birliği, gelecekte de yoğun bir şekilde sürecek." dedi.

AA ofisindeki "15 Temmuz" fotoğraflarını da inceleyen İzetbegoviç, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) üç yıl önceki darbe girişiminde ilk tepkilerden birini de kendisinin verdiğini ve seçilmiş hükümeti desteklediklerini, darbe girişimine karşı olduklarını o gece açıkladıklarını hatırlattı.

Kaynak: AA