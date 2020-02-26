Türkiye ile İran arasındaki yolcu ve kargo uçuşları durduruldu
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Türkiye ile İran arasındaki yolcu ve kargo uçuşları durduruldu

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), Türkiye ile İran arasındaki yolcu ve kargo uçuşlarının ikinci bir duyuruya kadar durdurulduğunu bildirdi.

26.02.2020 19:14 | Son Güncelleme: 26.02.2020 19:14
Türkiye ile İran arasındaki yolcu ve kargo uçuşları durduruldu

(SHGM), ile arasındaki yolcu ve kargo uçuşlarının ikinci bir duyuruya kadar durdurulduğunu bildirdi.

SGHM'nin resmi hesabından, Türkiye ile İran arasındaki uçuşlara ilişkin paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye ile İran arasındaki yolcu ve kargo uçuşları ikinci bir duyuruya kadar durdurulmuş olup, İranlı taşıyıcıların yolcusuz gelerek Türkiye'den İran'a gidecek yolcuları taşımasına izin verilecektir. Bu uçuşlarda Türk yolcu taşınmayacaktır. Kamuoyuna ve ilgililere duyurulur."

Kaynak: AA

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