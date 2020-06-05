Türkiye ile İran arasındaki kapıların açılması iş çevrelerini memnun etti Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uzun süre geçişlere kapatılan Türkiye ile İran arasındaki kara hudut kapılarının ticarete açılması, Van ve Hakkari'de sevinçle karşılandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uzun süre geçişlere kapatılan Türkiye ile İran arasındaki kara hudut kapılarının ticarete açılması, Van ve Hakkari'de sevinçle karşılandı.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında 23 Şubat'ta hem transit hem de yaya geçişlerine kapatılan Van'ın Saray ilçesindeki Kapıköy Sınır Kapısı ile Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Esendere ve Çukurca ilçesindeki Üzümlü gümrük kapıları, normalleşme süreciyle yeniden açıldı.

Sınır kapılarının uzun bir aranın ardından ithalat ve ihracata açılması, bölgedeki tüccarları ve sivil toplum kuruluşlarını sevindirdi.

-"Kararı büyük bir memnuniyetle karşılıyoruz"

Van Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Necdet Takva, AA muhabirine yaptığı açıklamada, insanların can ve mal güvenliğinin sağlanması noktasında atılan adımların çok önemli olduğunu söyledi.

Sağlıkla ilgili tedbirler alınarak uluslararası ticaretin devam ettirilmesi gerektiğini aktaran Takva, şunları kaydetti:

"Sağlık Bakanlığı, insanların can güvenliği noktasında süreci başarıyla yönetiyor. Ticaret Bakanlığı da insanların mal güvenliği noktasında önemli adımlar atıyor. Pandemi süreci nedeniyle sınır kapılarımız uzun bir süredir uluslararası ticarete kapalıydı. Yeniden ticarete açılması çok değerlidir. Bu kararı büyük bir memnuniyetle karşılıyoruz. İthalat ve ihracatla uğraşan vatandaşlarımızın bu süreçte sağlık açısından azami gayret göstermeleri gerekiyor. Sınır kapılarında insan sağlığını etkilemeyecek şekilde faaliyetler yürütülmeli."

Sınır kapısında yaya geçişlerine bir süre daha izin verilmeyeceğini ifade eden Takva, "Sınır kapımızda turistik geçişlere izin yok sadece ticaretle uğraşan araçların geçişi olacak. Eğer süreci başarıyla yönetirsek ve herkes gereken hassasiyeti gösterirse kısa sürede yolcu geçişlerine de açılacağını umuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Van Organize ve Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Mehmet Arslan da sınır kenti olarak İran ile hem ticaret hem de turizm açısından etkileşim halinde olduklarını bildirdi.

Salgın nedeniyle İran ile ticaretin uzun bir süredir demir yolu üzerinden sağlandığını anımsatan Arslan, "Sınır kapılarımızın açılması bölge ticareti açısından son derece kıymetlidir. Çünkü sınır kapılarının kapatılması en çok kentimizi etkiledi. Esnafımız, ticaretle uğraşan vatandaşlarımız ciddi sıkıntılar yaşadı. İnşallah pandeminin etkisinin azalmasıyla yolcu geçişlerine de açılır ve turizmimiz tekrar canlanır." diye konuştu.

"Eskiye dönüşü tekrar sağlayacağız"

Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Taş ise söz konusu salgından birçok ülkenin olumsuz etkilendiğine dikkati çekti.

Salgının özellikle ekonomik anlamda ciddi sıkıntılara yol açtığını, tedbirler kapsamında Yüksekova ile Çukurca gümrük kapılarının da yaklaşık 3 aydır kapalı olduğunu belirten Taş, şunları kaydetti:

"Ülkemizde yürütülen başarılı çalışmalarla salgın kontrol altına alındı ve etkisi azaldı. Biz de 13 Mayıs'ta video konferans yönetimiyle yapılan toplantıda sıkıntılarımızı dile getirdik. Hakkari bölgesi dünyanın en zengin çinko ve kurşun rezervine sahip illerden birisi. 20 yıldır ihracatçılarımız İran'a kurşun, çinko ihraç ediyor. Bu madenler ilimizin önemli ekonomik değerleridir. Buradaki kurşun ve çinkonun Hakkari'ye, bölgeye ve ülke ekonomisine büyük katkısı oluyor. Sınır kapılarımız tekrar açıldı. En kısa sürede yeniden ihracata başlayacağız. İnşallah eskiye dönüşü tekrar sağlayacağız."

Kaynak: AA