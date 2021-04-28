Türkiye-İran ilişkilerinde öncelik Tercihli Ticaret Anlaşması kapsamının genişletilmesi olacak
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Türkiye-İran ilişkilerinde öncelik Tercihli Ticaret Anlaşması kapsamının genişletilmesi olacak

Anadolu Ajansı / Murat Temizer - Haberler | Ekonomi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye-İran ticari ilişkilerinin alt yapısını oluşturan Tercihli Ticaret Anlaşması genişletme müzakerelerinin sonuçlanmasının iki ülkenin temel önceliği olduğunu ifade etti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye-İran ticari ilişkilerinin alt yapısını oluşturan Tercihli Ticaret Anlaşması genişletme müzakerelerinin sonuçlanmasının iki ülkenin temel önceliği olduğunu ifade etti.

İran Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Toplantısı'na video konferans yöntemiyle katılan Dönmez, iki ülkenin ekonomik ve ticari ilişkilerinin geliştirilmesi için önemli fırsatlar olduğunu söyledi.

Dönmez, Türkiye-İran 28. Dönem KEK Toplantısı kapsamında alınan kararların uygulanması için ilgili kamu ve özel sektör kurumlarını teşvik edeceklerini belirterek, "Mutabakat zaptı ile ortaklaşa belirlediğimiz hedeflerimizin hayata geçirilmesi akabinde ekonomik ve ticari ilişkilerimizde önemli yer tutan konularda ilerleme kaydedeceğimize inanıyorum. Zira, Türkiye-İran 28. Dönem KEK Toplantısı Mutabakat Zaptı iki ülke teknik heyetleri tarafından gerçekleştirilen verimli müzakerelerin bir neticesidir." diye konuştu.

Türkiye ile İran arasındaki ticari ilişkilerin alt yapısını oluşturan ve 1 Ocak 2015'te yürürlüğe giren Tercihli Ticaret Anlaşması'nın önemine işaret eden Dönmez, bu anlaşmaya yeni ürünler eklenerek genişletilmesi için müzakerelerin 6 yıldan uzun süredir devam ettiğini dile getirdi.

Dönmez, bu sürecin iki ülke lehine sonuçlandırılması için Türkiye-İran Tercihli Ticaret Anlaşması genişletme müzakerelerinin sonuçlanmasının temel öncelik olduğunu vurguladı.

Toplantıda, "Elektronik Ortamda Veri Değişimi Protokolü" ile "Basitleştirilmiş Gümrük Hattı Projesi" ve "Yetkilendirilmiş Yükümlü (AEO) Statülerinin Karşılıklı Tanınması" konularını da ele aldıklarını aktaran Dönmez, "Bu projelerle iki ülke oldukça kolay ve hızlı bir ticaret akışına sahip olabilecek ve bürokratik prosedürlerin karşılıklı güven ilkesi çerçevesinde bertaraf edilmesi dış ticaret hacmimize pozitif etki edebilecek." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Dönmez, Türkiye ile İran arasındaki fuarların ve ticaret heyetlerinin artırılması konusunda da uzlaşmaya varıldığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"KOBİ'ler, tüm ülkeler için ekonominin motoru konumundaki işletmelerdir. Türkiye ve İran arasındaki ekonomik ilişkilerin sağlam temellere dayalı olması için bu alandaki iş birliği kaçınılmazdır. Toplantımız kapsamında KOSGEB ve İranlı muadili ISIPO arasında bir eylem planının müzakerelerinin başarıyla nihayete erdirilmesi hususunda uzlaşıya varılmıştır."

Enerji, ulaştırma, çevre, eğitim, tarım ve orman gibi birçok alanda iş birliğinin geliştirilmesine yönelik karşılıklı iradenin olduğunu vurgulayan Dönmez, bu iş birliklerinin geliştirileceğini ifade etti.

Türkiye-İran ilişkilerinde öncelik Tercihli Ticaret Anlaşması kapsamının genişletilmesi olacak
Türkiye-İran ilişkilerinde öncelik Tercihli Ticaret Anlaşması kapsamının genişletilmesi olacak
Türkiye-İran ilişkilerinde öncelik Tercihli Ticaret Anlaşması kapsamının genişletilmesi olacak
Türkiye-İran ilişkilerinde öncelik Tercihli Ticaret Anlaşması kapsamının genişletilmesi olacak

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Temizer

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