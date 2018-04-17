Türkiye ile İran Arasında Ticarette Para Takası

Türkiye ile İran arasında yerel para ile ticarette para takası anlaşması çerçevesinde ilk işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, iki ülke merkez bankası arasında yerel paralar ile ticareti teşvik etme amacıyla imzalanan para takası anlaşması çerçevesinde yerel paraların kullanım sürecine geçildi.

Bu sistemle avro veya dolara bağlı kalmadan ticaretin daha kolay yapılması amaçlanıyor. Ayrıca yerel para birimlerinin kullanılmasıyla kur riskinin azaltılması öngörülüyor.

İki ülke arasındaki ticaretin yerel para birimi üzerinden teşvik edilmesine yönelik para takası anlaşması, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile İran Merkez Bankası arasında 9 Ekim 2017'de Ankara'da imzalanmıştı.