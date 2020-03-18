Türkiye ile İran arasında koronavirüs anlaşması: Bin tanı kiti, 4 bin maske gönderilecek
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Koronavirüs, Türkiye, İran, Dünya

Türkiye ile İran arasında koronavirüs anlaşması: Bin tanı kiti, 4 bin maske gönderilecek

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, anlaşma kapsamında İran'a 1000 tanı kiti, 4 bin 715 tulum, 20 bin önlük, 2 bin 4 gözlük, 4 bin N95 maske ve 78 bin üç katlı maske hibe edildiği belirtildi.

18.03.2020 01:04 | Son Güncelleme: 18.03.2020 01:04
Türkiye ile İran arasında koronavirüs anlaşması: Bin tanı kiti, 4 bin maske gönderilecek

Koronavirüs nedeniyle can kaybının neredeyse bine ulaştığı İran'a Türkiye'den yardım eli uzandı. Anlkara ile Tahran yönetimi arasında sağlık alanında hibe yapılmasına dair anlaşma imzalandı.


Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, anlaşma kapsamında İran'a 1000 tanı kiti, 4 bin 715 tulum, 20 bin önlük, 2 bin 4 gözlük, 4 bin N95 maske ve 78 bin üç katlı maske hibe edildiği belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle

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Kaynak: Euronews.com

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