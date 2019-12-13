Türkiye ile İran arasında "91. Alt Güvenlik Komite Toplantısı" yapıldı

13.12.2019 13:38 | Son Güncelleme: 13.12.2019 13:56

İran'ın Maku kentinde Türkiye ile İran heyetleri arasında "91. Alt Güvenlik Komite Toplantısı"nın gerçekleştirildiği bildirildi.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Ağrı Valisi Süleyman Elban ve Maku Fermandarı Hüseyin Abbasi başkanlığında gerçekleşen toplantıda, iki ülkenin müşterek sınırlarındaki güvenlik konuları görüşüldü.

Toplantıda konuşan Elban, iki ülkenin sınır güvenliği açısında önemli bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bugünkü toplantımızda alınacak kararlarla ülkelerimiz aleyhine faaliyet yürüten her türlü terör olayını en az seviyeye indirgeyeceğimizi temenni ediyorum." dedi.

Elban, müşterek sınırların korunmasında gösterdikleri gayretli çalışmalardan dolayı iki ülkenin güvenlik görevlilerine teşekkür etti.

Toplantıda Gürbulak Mülki İdare Amiri ve Doğubayazıt Kaymakamı Zafer Engin, Ağrı İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cemil Lütfi Özkul, Iğdır İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Özdurhan, 5. Hudut Alay Komutanı Piyade Albay Yılmaz Doğan, Ağrı İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, Iğdır İl Emniyet Müdür Hüseyin Göllüce de hazır bulundu.

Kaynak: AA