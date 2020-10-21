Türkiye ile Irak'ın Süleymaniye kenti arasındaki uçuşlar yeniden başlıyor
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Türkiye ile Irak'ın Süleymaniye kenti arasındaki uçuşlar yeniden başlıyor

21.10.2020 17:33 | Son Güncelleme: 21.10.2020 17:37
Türkiye ile Irak'ın Süleymaniye kenti arasındaki uçuşlar yeniden başlıyor

Türkiye ile Irak'ın Süleymaniye kenti arasındaki uçuşların 26 Ekim'de yeniden başlayacağı duyuruldu.

Türkiye ile Irak'ın Süleymaniye kenti arasındaki uçuşların 26 Ekim'de yeniden başlayacağı duyuruldu.

Süleymaniye Uluslararası Havalimanı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye ile uçak seferlerinin 26 Ekim'de başlayacağı belirtildi.

Açıklamada, Türkiye ile Süleymaniye kenti arasında haftada iki uçak seferi düzenleneceği kaydedildi.

Türkiye ile Irak arasındaki uçuşlar 15 Ekim'de başlamıştı

Irak Sivil Havacılık Kurumu'ndan 15 Ekim'de yapılan yazılı açıklamada, bu ayın başında durdurulan Irak ile Türkiye arasındaki uçuşların yeniden başlatıldığı duyurulmuştu.

Açıklamada, iki ülke arasında haftada 7 uçuş gerçekleştirileceği kaydedilmişti.

Türkiye ile Irak arasındaki uçuşlar 1 Ekim'de durdurulmuştu.

Uçuşların neden durdurulduğuna ilişkin Irak tarafından herhangi bir açıklama yapılmamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Aydoğan

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