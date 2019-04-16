Türkiye ile Iom, Göçmenlerin Geri Dönmesi İçin Yeni Proje Başlattı

Uluslararası Göç Organizasyonu (IOM) Avrupa Birliği'nin Türkiye delegasyonu ve Türkiye İçişleri Bakanlığı ile birlikte ülkelerine geri dönmek isteyenler için yapılan yardımlar projesinin ikinci aşaması başladı. Bu kapsamda gönüllü olarak ülkelerine dönecek en az 3 bin 500 mülteciye yardım edilecek.

IOM ve AB, Türkiye'de bulunan binlerce korumasız mültecinin eve dönebilmesi için uzun süredir çalışmalar yapıyor. Bugün dünyada en fazla göçmen ve mülteci barındıran ülke olan Türkiye'de 4 milyonun üzerinde göçmen mevcut. Bu göçmenlerin birçoğu ülkelerindeki istikrarsız ortama geri dönmemek için dili, kültürü ve yasaları farklı bir ülkeye adapte olmaya ve burada tutunmaya çalışıyor ancak bir kısmı finansal veya başka sebeplerle bunu sürdüremeyeceğini anlayarak ülkesine dönmeye karar veriyor. Euronews.com'da Görüntüle