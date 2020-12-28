Türkiye ile İngiltere ticaret anlaşmasını imzalıyor

Birleşik Krallık Ticaret Bakanlığı, Brexit geçiş sürecinin sona ermesine günler kala Ankara ile serbest ticaret anlaşması imzalanacağını duyurdu. Bu, İngiltere'nin imzalayacağı beşinci en büyük ticaret anlaşması olacak.Türkiye ile İngiltere arasında Salı günü serbest ticaret anlaşması imzalanacağı duyuruldu.

Pazar günü Birleşik Krallık Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, söz konusu anlaşmanın, iki ülke arasında halihazırda geçerli olan ticari düzenlemelerin yerini alacağı belirtildi.

Ticaret Bakanı Liz Truss, Londra ile Ankara arasında varılan ikili özel anlaşmadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. "Bu hafta imzalamayı planladığımız anlaşma gümrük vergisi alınmayan düzenlemeleri sürdürecek ve ticaret ilişkimizi destekleyecek. Birleşik Krallık'ta imalat, otomotiv ve çelik sektöründe binlerce istihdam için netlik sağlayacak" açıklamasında bulunan Bakan, "Şimdi Türkiye ile yakın gelecekte daha kapsamlı bir anlaşma imzalama noktasında iş birliği yapmayı iple çekiyoruz" diye konuştu.

En büyük beşinci anlaşma

İmzalanacak anlaşmanın, gümrük vergisiz ticaret anlaşmalarını içerdiğini de kaydeden Truss, "Anlaşma, geçen yıl 18.6 milyar sterlin değerindeki ticaret ilişkimizin gelişmesini desteklemeye yardımcı olacak" dedi. İngiltere, söz konusu anlaşmanın Japonya, Kanada, İsviçre ve Norveç ile varılan anlaşmaların ardından imzalanacak beşinci en büyük ticaret anlaşması olduğunu kaydetti.

Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden (AB) çıkmasına işaret eden Brexit geçiş süreci, 1 Ocak'ta sonra eriyor. Bu tarihten itibaren İngiltere, AB piyasa ve gümrük birliğinin parçası olmayacak. AB ile İngiltere, ikili serbest ticaret anlaşmasına ilişkin mutabakata geçen hafta varmıştı. Türkiye de AB ile Birleşik Krallık arasında varılan anlaşmadan memnuniyetin duyduklarını dile getirmişti.

Reuters,DHA/ BÜ,ET

(c)

Kaynak: Deutsche Welle