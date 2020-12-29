Türkiye ile İngiltere serbest ticaret anlaşması imzaladı

Türkiye'nin ihracatında Almanya'dan sonra ikinci sırada yer alan İngiltere ile Serbest Ticaret Anlaşması bugün imzalandı. Anlaşma 1 Ocak 2021'de yürürlüğe girecek.Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması bugün Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın video konferans aracılığı ile katıldığı törenle imzalandı. Ticaret Bakanı Pekcan, bu anlaşma ile "Birleşik Krallık ile aramızdaki ticaret yapısıyla ilgili bir belirsizlik kalmayacak. Ticaretimiz inanıyorum daha da gelişecek" şeklinde konuştu. Bakan Pekcan, Serbest Ticaret Anlaşması ile Gümrük Birliği'nin 25 yılda getirdiği kazanımların korunacağını vurgulayarak, iki ülke arasındaki ilişkileri "daha da derinleştirme yönünde ilk adımı atıyoruz" dedi. Bakan Pekcan, anlaşmanın tüm sanayi ve tarım ürünlerini içerdiğini de sözlerine ekledi. Pekcan, bu anlaşma olmasaydı İngiltere'ye yapılan ihracatın yüzde 75'inin vergi yüküyle karşı karşıya kalacağını, yaklaşık 2,4 milyar dolar zarar oluşacağını belirterek, 1 Ocak 2021'de yürürlüğe girecek anlaşma ile bu riskin ortadan kalktığını kaydetti.

Birleşik Krallık'ın Türkiye ile imzaladığı serbest ticaret anlaşmasının, ülkenin Japonya, Kanada, İsviçre ve Norveç ile yaptığı anlaşmalarından ardından beşinci büyük ticaret anlaşması olduğu belirtiliyor.

31 Ocak 2020 tarihi itibarıyla Avrupa Birliği'nden ayrılan İngiltere'nin, gelecek yıldan itibaren Gümrük Birliği'nden de ayrılacak olması nedeniyle gümrük vergisi olmaksızın ticarete devam edebilmek, Türkiye'deki iş dünyası açısından büyük önem taşıyordu. Birleşik Krallık ile Avrupa Birliği arasında, Brexit sonrasındaki ticari ilişkileri düzenleyen anlaşma üzerinde geçen hafta uzlaşma sağlanmıştı.

Türkiye'nin en çok ihracat yaptığı ikinci ülke

2,74 trilyon dolarlık Gayri Safi Yurt İçi Hasılası ile dünyanın altıncı büyük ekonomisi olan Birleşik Krallık, Türkiye'nin de önemli ticari ortakları arasında yer alıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2020 yılının Ocak-Ekim ayları arasında iki ülke arasındaki ticaret hacmi 13,5 milyar dolar olarak kaydedildi. Bu dönemde ihracat hacmi 9 milyar dolar, ithalat hacmi ise 4,5 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın verilerine göre, Birleşik Krallık 2019 yılında Türkiye'nin en çok ihracat yaptığı ülkeler arasında ikinci, en çok ithalat yaptığı ülkeler arasında ise dokuzuncu sırada yer aldı.

2019 yılında iki ülke arasındaki ticaret hacmi bir önceki yıla göre yüzde 12 civarında azalarak, 16 milyar 297 milyon dolar kaydedildi. 2019 yılında Türkiye'nin İngiltere'ye ihracatı yüzde 2, ithalatı ise yüzde 27 azaldı. Ancak bu düşüşe rağmen, Birleşik Krallık yüzde 4,4'lük pay ile Türkiye'nin altıncı büyük ticaret ortağı olmayı sürdürdü.

Türkiye Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre, İngiltere'nin ithalat yaptığı ülkeler arasında Türkiye, 2019 yılında yüzde 1,8'lik pay ile 16'ıncı sırada yer aldı. İngiltere'nin Türkiye'den ithalatı 12 milyar dolar civarında oldu. İngiltere'nin ihracatında ise Türkiye yüzde 1,4'lük pay ile 17 sırada yer aldı ve ihracat hacmi yaklaşık 6,4 milyar dolar olarak kaydedildi.

İhracat ve ithalat ürünleri

Türkiye'nin İngiltere'ye ihraç ettiği ürünler başında altın, tekstil ve hazır giyim ürünleri, elektrikli ve elektriksiz makineler, motorlu taşıtlar, demir çelik ürünleri, izole edilmiş teller, kablolar ve diğer elektrik iletkenleri oluşturuyor.

Türkiye'nin ithal ettiği ürünler arasında ise dizel, yarı dizel motorlar, otomobil, demir çelik döküntü ve hurdalar ile tedavi ve korunma kullanılmak üzere hazırlanan ilaçlar bulunuyor.

DW/JD,TY

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Kaynak: Deutsche Welle