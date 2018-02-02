Türkiye ile Hollanda Arasında Yumuşama Adımı

Hollanda ile Türkiye arasında geçen Mart ayından bu yana gergin olan ilişkilerin yumuşatılması amacıyla, kapalı kapılar ardında bakanlar düzeyinde görüşmelere başlandığı bildirildi.

Hollanda'da yayımlanan Trouw gazetesine göre, iki ülke arasında buzlar erimeye başladı. İlişkilerin normalleşmesi konusunda Ankara ve Lahey arasında ciddi mesafe kaydedildi.

Ancak Lahey yönetimi "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sert açıklamaları nedeniyle yeniden başa dönülmesi" endişesiyle oldukça ihtiyatlı davranıyor.

Gazetenin Hollanda Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Lahey hükümetinin, Türkiye'nin Suriye'de yürüttüğü Zeytin Dalı Operasyonu'na verdiği destek, iki ülke arasındaki diyaloğun hızlanmasına neden oldu.

Hollanda "Türkiye'yi kınama" çağrısına kulak vermedi

Hollanda Dışişleri Bakanı Halbe Zijlstra, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinden yönelen saldırılara karşı kendini savunma hakkı bulunduğunu belirterek, PYD'nin, Hollanda'nın terör örgütü olarak kabul ettiği PKK ile bağlantılı olduğunu söylemişti.

Hollanda hükümeti, muhalafet partilerinden gelen, "Türkiye'nin kınanması" çağrısını da dikkate almadı.



Hollanda'nın bu tutumu Ankara'yı oldukça memnun etti. Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliği maslahatgüzarı, geçen hafta Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak, Türk hükümetinin bu konudaki memnuniyeti iletildi.

İki ülkenin dışişleri bakanları da, ilişkilerin normalleşmesi amacıyla resmi olmayan görüşmelere hız verdi. Çavuşoğlu-Zijlstra görüşmesi

Brüksel'deki NATO toplantıları sırasında bir kaç kez görüşen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Hollandalı mevkidaşı Zijlstra, iki hafta önce de Kanada'da bir araya geldiler. Kuzey Kore konferansına katılan iki bakan, ilişkilerin yumuşatılması konusunu da ele aldılar.

Çavuşoğlu ve Zijlstra'nın bu hafta içinde Brüksel'deki Filistin konulu toplantıda yeniden bir araya gelmesi planlandı. Ancak, Türk Dışişleri Bakanı'nın Afrin operasyonu nedeniyle Ankara'ya dönmek zorunda kalması nedeniyle, görüşme ertelendi.

Hollanda Dışişleri Bakanlığı'na göre, konunun hassasiyetinden dolayı görüşmeler büyük bir titizlikle yürütülüyor.

Lahey yönetimi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sert açıklamalarının ikili ilişkileri bir kez daha sarsmaması için ihtiyatlı davranıyor.

Hollanda hükümeti yetkilileri ile bakanlar arası kısa görüşmelerin yakın bir süre içinde kamuoyu önünde uzun ve resmi görüşmelere dönüşmesi bekleniyor.

"Gözden geçirilmiş ortak çalışma"

Ankara ve Lahey yönetimleri, yeniden "gözden geçirilmiş bir ortak çalışmayı" hayata geçirmek istiyor. Çünkü iki taraf da, geçen yıl Mart ayında yaşanan diplomatik kriz nedeniyle özür dilemeye yanaşmamıştı.

Lahey hükümetine göre, bu yıl Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi geçici üyesi olan Hollanda, Türkiye gibi önemli bir ülke ile büyükelçiler ve bakanlar düzeyinde ilişki kurmaya önem atfediyor.

Hollanda'nın Türk hükümet üyelerine anayasa değişikliği referandumu için kampanya yapmasına izin vermemesi nedeniyle iki ülke ilişkileri gerilmişti.



Lahey hükümetinin, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun uçağına iniş izni vermemesi ve Almanya'dan karayoluyla Rotterdam'a gelen Aile be Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın zorla geri gönderilmesi diplomatik krize neden olmuştu.

Bu gelişme üzerine Türkiye, Lahey Büyükelçisi'ni geri çekerek, Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi'nin dönüşüne de izin vermedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yıl sonunda yaptığı açıklamada Hollanda, Belçika ve Almanya'dan "eski dostlar" diye söz etmesi, "yumuşama adımı" olarak değerlendirilmişti.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte de, Türkiye ile ilişkilerin iyileştirilmesini istediklerini belirterek, Ankara'ya zeytin dalı uzatmıştı.

Hollanda, 22 milyar dolarlık yatırımla, Türkiye'deki en büyük yabancı yatırımcı ülkelerin başında geliyor.