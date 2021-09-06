Türkiye ile Hollanda 14. randevuda
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Türkiye ile Hollanda 14. randevuda

Türkiye ile Hollanda 14. randevuda
Anadolu Ajansı / Hilmi Sever - Haberler | Spor

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu altıncı maçında yarın karşılaşacağı Hollanda ile tarihte 14. kez rakip olacak.

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu altıncı maçında yarın karşılaşacağı Hollanda ile tarihte 14. kez rakip olacak.

İki ülke A milli futbol takımları arasında ilki 1958'de olmak üzere geride kalan 13 maçtan 4'ünü Türkiye, 5'ini Hollanda kazandı, 4 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Bu müsabakalarda Türkiye'nin 13 golüne, Hollanda 15 golle cevap verdi.

Resmi maçlar

Türkiye ile Hollanda arasındaki 9 resmi karşılaşmanın 7'si Dünya Kupası, 2'si de Avrupa Şampiyonası eleme gruplarında oynandı.

Milliler, Hollanda karşısındaki ilk resmi maçını 16 Aralık 1992'de İstanbul İnönü Stadı'nda oynadı. Sepp Piontek yönetimindeki milliler karşılaşmadan 3-1 mağlup ayrılırken, ay-yıldızlı ekibin tek golü Feyyaz Uçar'dan geldi.

Bu maçın rövanşı 24 Şubat 1993'te Utrecht'te oynandı. Türkiye o maçtan da 3-1 yenilgiyle ayrılırken, tek golü yine Feyyaz Uçar kaydetti.

Türk Milli Takımı, Hollanda ile 1998 Dünya Kupası Eleme Grubu'nda da rakip oldu. Bu maçların ilki Türk futbol tarihine altın harflerle geçti. İki takım, 2 Nisan 1997'de Bursa Atatürk Stadı'nda karşılaştı. Mustafa Denizli yönetimindeki milliler, 1-0 galip geldi. Bu maçın rövanşı 11 Ekim 1997'de Amsterdam Arena'da yapıldı ve karşılaşma 0-0 sona erdi.

2014 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde ise 7 Eylül 2012'de Amsterdam'da oynanan maçı ev sahibi ekip 2-0 kazandı. Bu maçın rövanşı 15 Ekim 2013 tarihinde Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda yapıldı ve Hollanda yine 2-0 galip geldi.

2016 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde ise 28 Mart 2015'te Amsterdam'da yapılan müsabaka 1-1 bitti, Türkiye'nin golünü Burak Yılmaz attı.

Son iki maçta galibiyet

A Milli Futbol Takımı, Hollanda karşısında son iki maçını kazandı.

2016 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan maçı ay-yıldızlı ekip, 3-0 galip tamamladı.

Türkiye, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu ilk karşılaşmasında, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Hollanda'yı 4-2 yendi.

Maçlar

Türkiye ile Hollanda A milli futbol takımları arasında yapılan maçların sonuçları şöyle:

TarihYerOrganizasyonSonuç
04.05.1958AmsterdamÖzel2 - 1
10.05.1959İstanbulÖzel0 - 0
16.12.1992İstanbulDünya Kupası Elemeleri1 - 3
24.02.1993UtrechtDünya Kupası Elemeleri1 - 3
02.04.1997BursaDünya Kupası Elemeleri1 - 0
11.10.1997AmsterdamDünya Kupası Elemeleri0 - 0
28.02.2001AmsterdamÖzel0 - 0
17.11.2010AmsterdamÖzel0 - 1
07.09.2012AmsterdamDünya Kupası Elemeleri0 - 2
15.10.2013İstanbulDünya Kupası Elemeleri0 - 2
28.03.2015AmsterdamAvrupa Şampiyonası Elemeleri1 - 1
06.09.2015KonyaAvrupa Şampiyonası Elemeleri3 - 0
24.03.2021İstanbulAvrupa Şampiyonası Elemeleri4 - 2
Not: Maç sonuçlarında ilk takım Türkiye olarak alınmıştır.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever

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