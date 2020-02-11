Türkiye ile Hindistan'ın ticaret potansiyeli görüşüldü

11.02.2020 16:48 | Son Güncelleme: 11.02.2020 16:48

Hindistan'ın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Vanaja Thekkat, finans sistemi güvenilir ve gelişmiş olan Hindistan'ın, ikili ticari ilişkiler ve yatırımlar konusunda Türk iş adamları için cazip bir ülke olduğunu söyledi.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasını (TTSO) ziyaret eden Thekkat, TTSO Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Thekkat, burada yaptığı konuşmada, Türkiye ve Hindistan'ın kültürel ve ticari geçmişinin çok eskiye dayandığını söyledi.

İki ülke arasındaki ticaret potansiyelini de değerlendiren Thekkat, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2017 yılında Hindistan'a yaptığı ziyarette, 2020 yılına kadar ticaret hacminin 10 milyar dolara çıkarılması hedefi konuldu. 2018'de 8,6 milyar dolar olan ticaret hacmimiz 2019'da küresel krizin de etkisiyle 7,6 milyar dolara düştü."

"Türkiye'de şu anda 150 Hint şirketi faaliyette"

Thekkat, Serbest Ticaret Anlaşması sonrasında bu rakamı artırmayı hedeflediklerine dikkati çekerek, "Türkiye'de şu anda toplam yatırım tutarları 500 milyon dolara ulaşan 150 Hint şirketi faaliyette. Bu şirketler imalat ve hizmet sektöründe ağırlıklı olarak faaliyet gösteriyor." ifadesini kullandı.

Türk şirketleri için Hindistan'daki yatırım fırsatlarına da değinen Thekkat, şunları kaydetti:

"Hindistan'da şu anda en fazla faaliyet olan sektörler inşaat ve altyapıdır. İnşaatta büyük fırsatlar olduğunu söyleyebilirim. Türk şirketleri de özellikle otoban inşaatlarında iş yapıyor. Ayrıca eczacılık, sağlık, otomotiv, tekstil, tarım, gıda işleme ve bilişim teknolojileri sektörleri de Türk yatırımcıların ilgisini çekebilir."

Thekkat, küresel ekonominin de en önemli oyuncularından birisi olduklarını anlatarak, "Kalifiye iş gücü ve mesleki eğitim almış eleman konusunda da iyi bir seviyedeyiz. Finans sistemi güvenilir ve gelişmiş olan Hindistan, ikili ticari ilişkiler ve yatırımlar konusunda Türk iş adamları için cazip bir ülke." diye konuştu.

"Yatırım Adası Endüstri Bölgemize Hint yatırımcıları da bekliyoruz"

Hacısalihoğlu da Trabzon'un, Rusya, İran, Kafkaslar, Türk Cumhuriyetleri'ni de kapsayan çok geniş bir hinterlandın en güvenilir ve kolay ulaşılabilen yatırım bölgesi konumunda olduğunu söyledi.

Yatırım Adası Endüstri Bölgesi projesinin de devam ettiğini belirten Hacısalihoğlu, "3 bin dönümlük deniz dolgusu üzerinde, orta ve yüksek teknoloji yatırımların yer alacağı bölgemize, Hint yatırımcıları da bekliyoruz. Ayrıca yine inşaatı süren İnovasyon Merkezi de Hint iş adamları ve araştırmacılar için yeni fırsatlar sunacaktır. " dedi.

Hacısalihoğlu, eczacılık konusunda önemli adımlar atmayı planladıklarına işaret ederek, "Biyoteknoloji Merkezi bu konuda önemli bir açığı kapatacaktır. Ayrıca Trabzon ile hasır kuyumculuk ürünleri, fındık, somon başta olmak üzere su ürünleri, balıkçı gemileri inşası, turizm, eğitim ve sağlık konularında iş birliği imkanları mevcuttur." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından Hacısalihoğlu ve Thekkat, günün anısına birbirlerine çeşitli hediyeler takdim etti.

Thekkat, daha sonra TTSO Özel İpekyolu Müzesi'ni de gezerek, tarihi eserler hakkında detaylı bilgi aldı ve müze şeref defterini imzaladı.

Kaynak: AA