Türkiye ile Güney Kore Arasındaki Ortak Açıklamaya Göre, İki Lider, Filistin ve Suriye Dahil Olmak...

Türkiye ile Güney Kore arasındaki ortak açıklamaya göre, iki lider, Filistin ve Suriye dahil olmak üzere Ortadoğu'daki durum hakkında görüş alışverişinde bulundu, Suriye'deki ihtilafın kalıcı siyasi bir çözüme kavuşturulması ve insani krize çözüm bulunması için uluslararası toplumun ortak çaba göstermesi gerektiğini dile getirdi.