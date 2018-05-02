Türkiye ile Güney Kore Arasındaki Ortak Açıklamaya Göre, İki Lider, Dünya Barışı ve İstikrarıyla,...
Türkiye ile Güney Kore arasındaki ortak açıklamaya göre, iki lider, dünya barışı ve istikrarıyla, terör ve mülteci krizi gibi küresel ölçekteki çeşitli konularda iş birliği yapma hususunda mutabık kaldı.
Türkiye ile Güney Kore arasındaki ortak açıklamaya göre, iki lider, dünya barışı ve istikrarıyla, terör ve mülteci krizi gibi küresel ölçekteki çeşitli konularda iş birliği yapma hususunda mutabık kaldı.