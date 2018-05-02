Türkiye ile Güney Kore Arasındaki Ortak Açıklamaya Göre, Ulaşım, Altyapı, Enerji ve Savunma Sanayi...
Türkiye ile Güney Kore arasındaki ortak açıklamaya göre, ulaşım, altyapı, enerji ve savunma sanayi alanları dahil olmak üzere iş birliği projelerini genişletmeye yönelik çabaları sürdürme hususunda anlaşıldı.
Türkiye ile Güney Kore arasındaki ortak açıklamaya göre, ulaşım, altyapı, enerji ve savunma sanayi alanları dahil olmak üzere iş birliği projelerini genişletmeye yönelik çabaları sürdürme hususunda anlaşıldı.