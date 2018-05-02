Türkiye ile Güney Kore Arasındaki Ortak Açıklamaya Göre, İki Lider, Türkiye Tarafından Öncelik...
Türkiye ile Güney Kore arasındaki ortak açıklamaya göre, iki lider, Türkiye tarafından öncelik verilen "2023 Vizyonu"nun başarıyla gerçekleştirilmesi için yakın iş birliğinde bulunma hususunda mutabık kaldı.
Türkiye ile Güney Kore arasındaki ortak açıklamaya göre, iki lider, Türkiye tarafından öncelik verilen "2023 Vizyonu"nun başarıyla gerçekleştirilmesi için yakın iş birliğinde bulunma hususunda mutabık kaldı.