Türkiye ile Gambiya Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı

ANKARA - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, "Biz Afrika halklarını her zaman gönüldaşlarımız olarak gördük. Acılarına çıkar odaklı olarak bakmadık. Afrika'ya bakıldığında sömürülecek olan yeraltı zenginliklerini görenlerden asla olmadık" dedi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Gambiya Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Kadın İşleri Bakanı Aja Fatoumatta Tambajang ile iş birliği niyeti beyanında bir metin imzaladı. Programda konuşan Bakan Fatma Betül Sayan Kaya, "Biz Afrika halklarını her zaman gönüldaşlarımız olarak gördük. Acılarına çıkar odaklı olarak bakmadık. Afrika'ya bakıldığında sömürülecek olan yeraltı zenginliklerini görenlerden asla olmadık. Kıta'nın kalkınmasına sağladığımız katkılar, insani ve vicdani olarak yaklaşımımız Afrika insanının gönlünde bize her zaman ayrıcalıklı yer kazandırdı" dedi.

Afrika Kıtası'nda Gambiya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin özel ve ayrıcalıklı olduğunun altını çizen Bakan Fatma Betül Sayan Kaya, "FETÖ ile mücadelemizde Gambiya ile örnek bir iş birliği içindeyiz. FETÖ ülkemiz için olduğu kadar faaliyet gösterdiği tüm ülkeler için büyük bir tehdittir. Gambiya ülkemize FETÖ ile mücadelede Afrika'da en güçlü desteği veren ülkelerden birisi. 17-25 Aralık FETÖ darbe teşebbüsünün ardından 2014 yılı Şubat ayında FETÖ okulunu hemen kapattı Gambiya" diye konuştu.

Ekonomik iş birliği anlamında yeni imkanları değerlendirmek için Türk iş dünyasının gayretleri olduğunu belirten Bakan Kaya, sağlık alanında Gambiya'nın desteğe ihtiyacı olduğunu kaydederek, "Tıbbi donanım, fiziksel altyapı ile ilgili beklentilere biz elimizden gelen desteği vereceğiz. Hükümetimizin yanı sıra STK'larımızın hassasiyetlerini taktirle izliyoruz. Biz Bakanlık olarak kadın, aile ve sosyal politikalar alanında tecrübe paylaşımını önemsiyoruz. İmzalayacağımız mutabakat zaptının yeni bir başlangıç olacağına inanıyorum. Bu kağıt üzerinde kalmayacak. Kadınlara yönelik her türlü ayrımcılıkla mücadelede, kadın istihdamını artırmada, kadınların sosyal ve ekonomik alanda güçlendirilmesinde, kadına yönelik şiddette ülkelerimiz arasındaki ortak iradenin ve işbirliğinin somut bir mührü olarak hayata geçecektir" şeklinde konuştu.