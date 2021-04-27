Türkiye ile Finlandiya arasındaki siyasi istişareler yarın gerçekleştirilecek

TÜRKİYE ile Finlandiya arasındaki siyasi istişareler, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı ve Finlandiya Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Matti Anttonen eşbaşkanlığında yarın gerçekleştirilecek.

TÜRKİYE ile Finlandiya arasındaki siyasi istişareler, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı ve Finlandiya Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Matti Anttonen eşbaşkanlığında yarın gerçekleştirilecek.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Ülkemiz ile Finlandiya arasında siyasi istişareler, Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı ve Finlandiya Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Matti Anttonen eşbaşkanlığında 28 Nisan'da çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir. Siyasi istişareler sırasında, Türkiye-Finlandiya ikili ilişkilerinin tüm veçheleriyle ele alınması, Türkiye-AB ilişkileri üzerinde durulması ve güncel bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı