Türkiye ile Etiyopya arasında ulaştırma alanında mutabakat zaptı imzalandı
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Türkiye ile Etiyopya arasında ulaştırma alanında mutabakat zaptı imzalandı

Türkiye ile Etiyopya arasında ulaştırma alanında mutabakat zaptı imzalandı
Anadolu Ajansı - Haberler | Ekonomi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanı Dagmawit Moges, Türkiye ile Etiyopya arasında ulaştırma alanında iş birliğine dair mutabakat zaptı imzaladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanı Dagmawit Moges, Türkiye ile Etiyopya arasında ulaştırma alanında iş birliğine dair mutabakat zaptı imzaladı.

Mutabakat zaptı sonrası açıklama yapan Karaismailoğlu, mevkidaşını ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Karaismailoğlu, Etiyopya'nın Türkiye için önemli olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Yaptığımız anlaşma ile aramızdaki dost ilişkilerin artarak devam edeceğini ümit ediyorum. Son 19 yıldır ülkemizdeki büyük ulaştırma altyapı hamlemizde edindiğimiz bilgi, birikim ve tecrübelerimizi dost ülkelerle paylaşma imkanı buluyoruz. Onların da büyümesine, gelişmesine ve ekonomilerinin büyümesine büyük katkı verecek olan projelerle ilgili her türlü desteği, katkıyı vereceğiz.

Kara yolunda, hava yolunda, demir yolunda, deniz yolunda, ulaşımın bütün modlarında, hem yatırımın yapılması, hem entegrasyonların sağlanması konusunda bütün tecrübelerimizi kardeş ülkelerle paylaşıyoruz. Onların gelişmesine ne kadar katkıda bulunursak, bizim için gurur vesilesi olacak."

Karaismailoğlu, bugün imzalanan ve bakanlıklar arasında karşılıklı tecrübe ve eğitim aktarımını öngören Teknik İşbirliği Mutabakat Zaptı'nın her iki ülke için de hayırlı olması temennisinde bulundu.

Dagmawit Moges, Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu'na teşekkürlerini sunarak, "İki ülke arasında çok uzun zamandan beri çok iyi ilişkiler var. Bu anlaşma ile birlikte daha üst ve yeni bir düzeye çıkarmış oluyoruz. Ülkenizle birlikte bilgi, uzman, deneyim paylaşımı noktaları ülkemizde başlattığımız kalkınma hamlesine katkı yapacak. Bu bağlamda özel sektör firmaları için, ülkemize yatırım yapılması noktasında önemli fırsatlar bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye ile Etiyopya arasında ulaştırma alanında mutabakat zaptı imzalandı
Türkiye ile Etiyopya arasında ulaştırma alanında mutabakat zaptı imzalandı
Türkiye ile Etiyopya arasında ulaştırma alanında mutabakat zaptı imzalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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Türkiye ile Etiyopya arasında ulaştırma alanında mutabakat zaptı imzalandı - Haberler Ekonomi
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