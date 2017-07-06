Türkiye ile Endonezya Arasında İki Anlaşma İmzalandı
Türkiye ile Endonezya arasında sağlık ve ekonomi alanlarını kapsayan anlaşma imzalandı.
Türkiye ile Endonezya arasında sağlık ve ekonomi alanlarını kapsayan anlaşma imzalandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo, Cumhurbaşkanı Külliyesi'nde düzenledikleri ortak basın toplantısı öncesi, iki ülke arasındaki anlaşmaların imza törenine katıldı.
Törende, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile Endonezya Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı arasında niyet mektubu anlaşması, Sağlık Bakanı Recep Akdağ ile Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi tarafından imzalandı.
Türkiye-Endonezya Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması müzakerelerinin başlatılmasına dair ortak deklarasyona, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ile Endonezya Ticaret Bakanı Enggartiasto Lukita imza attı.