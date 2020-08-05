Türkiye ile Cibuti arasında iş birliği mutabakatı imzalandı
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Türkiye ile Cibuti arasında iş birliği mutabakatı imzalandı

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) ile Cibuti Cumhuriyeti Arabuluculuk Kurumu arasında iş birliği mutabakat zaptı imzalandı.

Türkiye ile Cibuti arasında iş birliği mutabakatı imzalandı
05.08.2020 12:45 | Son Güncelleme: 05.08.2020 13:34

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) ile Cibuti Cumhuriyeti Arabuluculuk Kurumu arasında iş birliği mutabakat zaptı imzalandı.

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, KDK'de düzenlenen törende, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta dün meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi.

Türkiye ve Cibuti arasındaki ilişkilerin, iki dost ülke ve iki halk arasındaki kardeşlik ilişkileri olduğunu belirten Malkoç, mutabakatla iki ülke ilişkilerinin hem daha sağlamlaşacağını hem de ombudsmanlık kurumlarının arasındaki dayanışmanın kuvvetleneceğini söyledi.

Malkoç, KDK'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde 7 gün 24 saat esasına göre hizmet verdiğini dile getirerek, "2019 yılında toplam 20 bin başvuru alındı. 2020'de Kovid-19'un getirdiği sorunlar sebebiyle başvuru sayımız 7 ayda 92 bini bulmuştur. Bu şu demektir, yıl sonuna kadar 100 bini geçeceğiz." diye konuştu.

KDK'nin İstanbul Sözleşmesi ile ilgili karar verdiğine ilişkin basında yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildiren Malkoç, şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul Sözleşmesi ile ilgili Türkiye'nin sözleşmeden çekilmesi ve iptaliyle ilgili kurumumuza 200'e yakın başvuru olmuştur. Bu başvurular inceleme aşamasındadır. İncelemelerimiz belli bir noktaya gelmiştir ancak Kamu Denetçiliği Kurumu olarak henüz kararımızı vermiş değiliz. Çünkü bazı medya organlarında 'Kamu Denetçiliği Kurumu kararını açıkladı.' diye bir bilgi var. Bunun da düzeltilmesini arzu ediyoruz. İncelemelerimiz, araştırmalarımız bittiğinde kararımızı zaten basın ve kamuoyuyla paylaşacağız."

"Mutabakat özellikle Kovid-19 ile ilgili"

Cibuti Ombudsmanı Dr. Kassim Issack Ousman ise Kovid-19 salgını nedeniyle mutabakatın imzalanmasının bir kez ertelendiğini belirtti.

Bu iş birliğinin özellikle Kovid-19 salgınıyla ilgili olduğunu bildiren Ousman, Kovid-19'un Cibuti'yi de ciddi anlamda etkilediğini kaydetti.

Ousman, bu süreçte ekonomik ve sosyal krizlerin ortaya çıktığına dikkati çekerek, mutabakatın iki kurumun da hayrına olacağını söyledi.

Konuşmaların ardından mutabakat zaptı imzalandı.

Törene, Cibuti'nin Ankara Büyükelçisi Aden Houssein Abdillahi de katıldı.

Kaynak: AA

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