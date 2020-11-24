Türkiye ile Cezayirli iş adamları arasında dijital platform
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Türkiye ile Cezayirli iş adamları arasında dijital platform

24.11.2020 00:33 | Son Güncelleme: 24.11.2020 00:36
Türkiye ile Cezayirli iş adamları arasında dijital platform

Cezayirli ve Türk iş adamları arasında iletişim kurarak iki ülke arasında yatırım ortaklığı imkanlarını görüşmek üzere dijital bir platform oluşturuldu.

Cezayirli ve Türk iş adamları arasında iletişim kurarak iki ülke arasında yatırım ortaklığı imkanlarını görüşmek üzere dijital bir platform oluşturuldu.

Cezayir haber ajansı APS'ye göre, Cezayir İşverenler Konfederasyonu üyeleri, Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi Mahinur Özdemir Göktaş ile iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin ele alındığı bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmenin sonunda yapılan yazılı açıklamada, Türk ve Cezayir ekonomi kurumları başkanları arasındaki iletişimi kolaylaştırmak için dijital bir platform oluşturulduğu ve iki ülke arasında 2021'in ilk çeyreğinde iş forumu düzenlenmesine karar verildiği belirtildi.

Bu iki kararın, Cezayir İşverenler Konfederasyonu ve başta Büyükelçi Göktaş olmak üzere Türkiye'nin Cezayir Büyükelçiliği arasındaki işbirliği ve koordinasyonun bir sonucu olduğu vurgulandı.

Açıklamaya göre Türk Büyükelçi Göktaş da söz konusu adımla birlikte, Türk ve Cezayirli yatırımcıları, iş dünyasındaki ihtiyaçlarını ifade edebilecekleri online bir platformda bir araya getirmenin hedeflendiğini kaydetti.

Göktaş, Cezayir ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin halihazırda 3,5 ila 4,2 milyar dolar arasında değiştiğini söyledi. Cezayir'de 1200'den fazla Türk kurumunun faaliyet gösterdiğini vurgulayan Göktaş, bunlardan 30'unun, 3,5 milyar dolarlık doğrudan yatırımıyla 10 binden fazla kişiye istihdam sağladığını aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abderrazak Boulkemh

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