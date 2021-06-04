Türkiye ile Cezayir Arasında Deniz Taşımacılığı ve Seyrüseferine İlişkin Anlaşma Cezayir Tarafınca Onaylandı
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Türkiye ile Cezayir Arasında Deniz Taşımacılığı ve Seyrüseferine İlişkin Anlaşma Cezayir Tarafınca Onaylandı

Türkiye ile Cezayir Arasında Deniz Taşımacılığı ve Seyrüseferine İlişkin Anlaşma Cezayir Tarafınca Onaylandı
Habermetre - Haberler | Toplum

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Deniz Taşımacılığı ve Seyrüseferine İlişkin Anlaşma'nın Uygun Bulunduğuna Dair 21-187 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Cezayir Resmi Gazetesinin 38 Nolu sayısında yayımlanmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Deniz Taşımacılığı ve Seyrüseferine İlişkin Anlaşma'nın Uygun Bulunduğuna Dair 21-187 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Cezayir Resmi Gazetesinin 38 Nolu sayısında yayımlanmıştır.

Kaynak: Habermetre

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Türkiye ile Cezayir Arasında Deniz Taşımacılığı ve Seyrüseferine İlişkin Anlaşma Cezayir Tarafınca Onaylandı - Haberler
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