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Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki ticarete ilişkin düzenleme yapıldı

Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki ticarete ilişkin düzenleme yapıldı
AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Haberler | Ekonomi

Türkiye ile Bosna Hersek arasında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması (STA) çerçevesinde yapılacak ticarette bazı düzenlemelere gidildi.

AKDENİZ, MERSİN (AA) - Türkiye ile Bosna Hersek arasında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması (STA) çerçevesinde yapılacak ticarette bazı düzenlemelere gidildi.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "Batı Balkan Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile "Pan Avrupa Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak, 1 Ağustos 2021'den geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Söz konusu düzenlemelerle Bosna Hersek, Batı Balkan Menşe Kümülasyon Sistemi'nden Pan Avrupa Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon kapsamı ticarette uygulanan menşe kümülasyon sistemine dahil edildi.

Böylelikle, Türkiye ile Bosna Hersek arasında imzalanmış STA çerçevesinde yapılacak ticarette, Bölgesel Konvansiyon kapsamında Türkiye ile menşe kümülasyonu olanağı bulunan diğer ülkelerle kümülasyon yapma imkanı getirilmiş oldu.

Bu doğrultuda, Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki ticaret hacminin artması ve iki ülke arasındaki değer zincirlerinin sağlamlaşması hedefleniyor.

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AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi Haberleri

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