Türkiye ile Bosna-Hersek arasında siyasi istişareler gerçekleştirilecek - Haberler
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Türkiye ile Bosna-Hersek arasında siyasi istişareler gerçekleştirilecek

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Türkiye ile Bosna-Hersek arasında siyasi istişareler gerçekleştirilecek

Türkiye ile Bosna-Herkes arasında 29 Kasım'da Saraybosna'da siyasi istişareler gerçekleştirilecek.

Türkiye ile Bosna-Herkes arasında 29 Kasım'da Saraybosna'da siyasi istişareler gerçekleştirilecek.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı ile Bosna-Hersek Dışişleri Bakan Yardımcısı Josip Brkiç'in eş başkanlığında 29 Kasım'da Saraybosna'da gerçekleştirilecek. Görüşmelerde ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınması, Bosna-Hersek'in Avrupa-Atlantik kurumlarıyla bütünleşme süreci ile bölgesel ve uluslararası kuruluşlarda işbirliği hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor. - ANKARA

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