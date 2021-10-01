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Türkiye ile BM, Paraguay, KKTC ve Çad arasındaki anlaşmalara ilişkin kararlar Resmi Gazete'de

AA / Fuat Kabakcı - Haberler | Güncel
Türkiye ile BM, Paraguay, KKTC ve Çad arasındaki anlaşmalara ilişkin kararlar Resmi Gazete'de

Türkiye ile Birleşmiş Milletler (BM), Paraguay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Çad arasında ayrı ayrı, çeşitli alanlarda imzalanan anlaşmalara ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye ile Birleşmiş Milletler (BM), Paraguay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Çad arasında ayrı ayrı, çeşitli alanlarda imzalanan anlaşmalara ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye ile BM Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi Sekreteryası arasında "Ankara Girişimi"nin uygulanmasına ilişkin anlaşma ve 4 Nisan 2016'da Almanya'nın Bonn kentinde imzalanan ilgili anlaşmayı değiştiren protokolün onaylanması hakkındaki karar, Resmi Gazete'de yer aldı. Ankara Girişimi 2016-2019 yıllarında BM Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi'nin uygulanmasını güçlendirmek amacıyla başlatılmıştı. Söz konusu girişimle Türkiye'nin arazi yönetimine ilişkin tecrübe ve uygulamalarından edinilen derslerin küresel kalkınmaya katkı sağlaması hedefleniyor.

Türkiye ile Çad arasında Teknik ve Kalkınma İşbirliği Protokolü ile hidrokarbonlar ve enerji alanında iş birliğine ilişkin mutabakat zaptının onaylanmasına yönelik karar da Resmi Gazete'de yer aldı.

Buna göre iki ülke, aralarındaki teknik ve kalkınma iş birliğiyle sürdürülebilir kalkınmayı desteklemeyi, kalkınma projelerinde yerel kaynakları kullanmayı, teknoloji aktarımı ve teknik yardım tecrübe alışverişini, hidrokarbonlar ve enerji sektörünün yanı sıra ekonomik ve ticari iş birliğini artırmayı hedefliyor.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Paraguay Hükümeti arasında 31 Ocak 2017'de Asuncion'da imzalanan dostluk ve iş birliği anlaşmasının onaylanmasına ilişkin karara göre de iki ülke ilişkilerini geliştirmeyi, teşvik etmeyi ve aralarındaki anlayış ve güveni derinleştirmeyi taahhüt ediyor.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile KKTC Hükümeti arasında Ankara'da 9 Ağustos'ta imzalanan sağlık alanında hibe yapılmasına dair anlaşmanın yürürlüğe girmesine ilişkin karar ise Türkiye'nin KKTC'ye dostluk ve iyi niyet jesti olarak 350 bin doz inaktif, 21 bin 60 doz mRNA yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı hibe edilmesini kapsıyor.

AA / Fuat Kabakcı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Türkiye ile BM, Paraguay, KKTC ve Çad arasındaki anlaşmalara ilişkin kararlar Resmi Gazete'de - Haberler
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