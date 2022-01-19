Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri merkez bankaları arasında 18 milyar dirhem ve 64 milyar lira karşılığında swap anlaşması imzalandı.
AA / Belgin Yakışan Mutlu - Haberler | Ekonomi
Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri merkez bankaları arasında 18 milyar dirhem ve 64 milyar lira karşılığında swap anlaşması imzalandı.
Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri merkez bankaları arasında 18 milyar dirhem ve 64 milyar lira karşılığında swap anlaşması imzalandı.
AA / Belgin Yakışan Mutlu - Ekonomi Haberleri