Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri merkez bankaları arasında 18 milyar dirhem ve 64 milyar lira karşılığında swap anlaşması imzalandı. - Haberler Ekonomi
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Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri merkez bankaları arasında 18 milyar dirhem ve 64 milyar lira karşılığında swap anlaşması imzalandı.

Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri merkez bankaları arasında 18 milyar dirhem ve 64 milyar lira karşılığında swap anlaşması imzalandı.
AA / Belgin Yakışan Mutlu - Haberler | Ekonomi

Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri merkez bankaları arasında 18 milyar dirhem ve 64 milyar lira karşılığında swap anlaşması imzalandı.

Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri merkez bankaları arasında 18 milyar dirhem ve 64 milyar lira karşılığında swap anlaşması imzalandı.

AA / Belgin Yakışan Mutlu - Ekonomi Haberleri

Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye, Ekonomi, Haber

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