ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford, Türkiye ile ABD arasındaki S-400 ve F-35 tartışması konusunda "Mesafe kat etmeye çalışıyoruz ve Türkiye ile bir anlaşmaya varacağımızı ümit ediyorum. Dolayısıyla, işin aslı henüz vazgeçmedik." dedi.

Dunford, Güney Kore Savunma Bakanı Jeong Kyeong-doo ile Pentagon'da bir araya geldi.

Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Dunford, Türkiye'nin S-400 alımıyla ilgili görüşmelere yönelik bir soruya, "Bu konuda bir yol bulmaktan henüz vazgeçmedik." dedi.

Türkiye'ye Patriot teklifini sunduklarını hatırlatan Dunford, şu ifadeleri kullandı:

"Bildiğiniz üzere bu oldukça karmaşık bir konu S-400ler ve F-35ler konusu. Bunların birbiri ile uyumlu sistemler olmadığını açıkça belirttik. Ancak halen mesafe katetmeye çalışıyoruz ve Türkiye ile bir anlaşmaya varacağımızı ümit ediyorum. Dolayısıyla işin aslı, henüz vazgeçmedik."

Pentagon'un F-35 bilmecesi

Pentagon'un, dün Türkiye'ye kasım ayında gönderilmesi planlanan iki F-35 uçağı için hazırlık faaliyetlerinin ve uçakla ilgili malzemelerin sevkiyatlarının durdurulduğunu açıklaması tartışmalara neden olmuştu.

Pentagon açıklamasında, "Türkiye'nin ürettiği parçaların ikincil kaynaktan tedariki üzerinde şu anda çalışılıyor." ifadeleri kullanılmıştı.

ABD Savunma Bakan Vekili Partick Shanahan ise gün içinde Türkiye ile S-400 sorununu çözebileceklerine inandığını ifade etmişti.

Ancak ABD Senato Silahlı Hizmetler Komitesi Başkanı Oklahoma Senatörü Cumhuriyetçi James Inhofe ise Senato'daki bir oturumda, "Dün, Luke Hava Üssü'nde Türklerin F-35'leri ile ilgili eğitimleri durduracağımıza yönelik bir karar alındı. Çünkü (Türkiye) S-400'leri kullanmayacaklarını henüz söylemedi." demişti.

Bunun üzerine Pentagon ise eğitimlerin devam ettiğini açıklamıştı.

ABD Senatosuna, geçen hafta Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri aldığı gerekçesiyle Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarının transferlerinin durdurulmasını öngören yasa tasarısı sunulmuştu.

F-35 bakımı için gerekli herhangi bir fikri mülkiyet ve verinin verilmemesinin talep edildiği tasarıyla bu uçaklarla ilgili Türkiye'de herhangi bir depolama tesisinin kurulmaması da isteniyordu.

Tasarıda, Türkiye'nin S-400 sistemlerini teslim almasının Amerika Düşmanlarına Yaptırımla Karşı Koyma Yasası (CAATSA) kapsamına girdiğine işaret edilerek, "Böyle bir alım NATO ittifakının birliğini tehlikeye atar." ifadesine yer verilmişti.

Türkiye, iki F-35 uçağının mülkiyetini geçen haziran ayında teslim almıştı. Halihazırda ABD'nin Arizona eyaletindeki Luke Hava Üssü'nde konuşlu uçakların Türkiye'ye kasım ayında gönderilmesi planlanıyor.

Kaynak: AA