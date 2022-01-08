Türkiye ile Bangladeş terörle mücadele ve güvenlik alanlarında iş birliği yapacak - Haberler
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Türkiye ile Bangladeş terörle mücadele ve güvenlik alanlarında iş birliği yapacak

AA - Haberler | Güncel

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Bangladeş İçişleri Bakanı Asaduzzaman Han, iki ülke arasında terörle mücadele ve güvenlik alanlarında iş birliği öngören mutabakat zaptını imzaladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Bangladeş İçişleri Bakanı Asaduzzaman Han, iki ülke arasında terörle mücadele ve güvenlik alanlarında iş birliği öngören mutabakat zaptını imzaladı.

Soylu, Cox's Bazar kentinde bulunan Arakanlı Müslümanların yaşadığı kamptaki incelemelerinin ardından başkent Dakka'ya geçti.

Bangladeş'in kurucu Cumhurbaşkanı Mujibur Rahman adına oluşturulan müzeyi ziyaret eden Soylu, Afet Yönetimi ve Yardım Bakanı Muhammed Enamur Rahman ile görüştü.

Süleyman Soylu, daha sonra İçişleri Bakanı Han ile bir araya geldi.

İkili ve heyetler arası görüşmenin ardından Soylu ile Han, iki ülke arasında terörle mücadele ve güvenlik alanlarında iş birliği öngören mutabakat zaptını imzaladı.

Soylu'nun fotoğrafının bulunduğu "Bangladeş'e hoş geldiniz" yazılı afişlerin Bangladeş İçişleri Bakanlığı binasına asıldığı görüldü.

Türkiye ile Bangladeş terörle mücadele ve güvenlik alanlarında iş birliği yapacak

Türkiye ile Bangladeş terörle mücadele ve güvenlik alanlarında iş birliği yapacak

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AA - Son Dakika Haberleri

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